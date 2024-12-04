إدراج الصابون النابلسي الفلسطيني بقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان الثلاثاء إدراج الصابون النابلسي الفلسطيني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال حمدان في بيان إن القرار الذي اتخذ خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي التابعة للمنظمة الدولية "جاء نتيجة ثمرة جهود حثيثة قامت بها دولة فلسطين بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية".



وأضاف"المنافسة الصناعية العالمية، والتحديات الاقتصادية، والقيود التجارية، زادت من تفاقم الصعوبات التي تواجه هذه الحرفة التقليدية، ورغم هذه العقبات.. تظل فلسطين ملتزمة بالحفاظ على صناعة الصابون النابلسي، والترويج لها".

وصناعة الصابون النابلسي إحدى أبرز الصناعات التقليدية القديمة التي توارثتها الأجيال في مدينة نابلس بالضفة الغربية، ويتميز هذا النوع من الصابون بمكوناته الطبيعية وأهمها زيت الزيتون.





