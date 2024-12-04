أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»

أبوظبي (الاتحاد) ينطلق مهرجان «أوفليميتس للموسيقى» لأول مرة في جزيرة ياس أبوظبي - «حديقة الاتحاد»، في 26 أبريل 2025، بتنظيم «ثيوري الفين للترفيه»، وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، و«ميرال»، الشركة الرائدة في ابتكار الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.

ويُعد «أوفليميتس للموسيقى» فكرة جديدة واستثنائية، حيث يجمع المهرجان بين الموسيقى والفن والثقافة، بهدف إنشاء احتفال فني يرضي مختلف الأذواق. ويتصدر النجم العالمي إد شيران قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، وهو يشتهر بتقديمه أروع العروض الموسيقية الحية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل مذهل.



وينضم إلى إد شيران مجموعة من المواهب الموسيقية العالمية والإقليمية الشابة لتقدم تمازجاً موسيقياً بين الأغاني الشعبية العالمية ومختلف أنواع الموسيقى مثل البوب، والهيب هوب، والتيكنو.

ويقدم المهرجان نهجاً جريئاً ومبتكراً للترفيه الحي، ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من الموسيقى والفنون إضافة إلى استخدام أحدث تكنووجيا الصور والمؤثرات الفنية المختلفة.

