الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»

أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
4 ديسمبر 2024 14:03

أبوظبي (الاتحاد) ينطلق مهرجان «أوفليميتس للموسيقى» لأول مرة في جزيرة ياس أبوظبي - «حديقة الاتحاد»، في 26 أبريل 2025، بتنظيم «ثيوري الفين للترفيه»، وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، و«ميرال»، الشركة الرائدة في ابتكار الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.
ويُعد «أوفليميتس للموسيقى» فكرة جديدة واستثنائية، حيث يجمع المهرجان بين الموسيقى والفن والثقافة، بهدف إنشاء احتفال فني يرضي مختلف الأذواق. ويتصدر النجم العالمي إد شيران قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان، وهو يشتهر بتقديمه أروع العروض الموسيقية الحية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل مذهل.

وينضم إلى إد شيران مجموعة من المواهب الموسيقية العالمية والإقليمية الشابة لتقدم تمازجاً موسيقياً بين الأغاني الشعبية العالمية ومختلف أنواع الموسيقى مثل البوب، والهيب هوب، والتيكنو.
ويقدم المهرجان نهجاً جريئاً ومبتكراً للترفيه الحي، ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من الموسيقى والفنون إضافة إلى استخدام أحدث تكنووجيا الصور والمؤثرات الفنية المختلفة.
 

أخبار ذات صلة
إطلاق النسخة الثانية من جوائز "التعليم والمعرفة" في أبوظبي
أماكن عروض الألعاب النارية في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد
جزيرة ياس
الموسيقى
إمارة أبوظبي
آخر الأخبار
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 14:10
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
الرياضة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
اليوم 14:08
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
علوم الدار
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
اليوم 14:05
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
الترفيه
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
اليوم 14:03
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
الرياضة
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©