110 سيارات قديمة تحتفي بعيد الاتحاد.. في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم نادي الشارقة للسيارات القديمة الدورة الثانية من «رالي مسار 71»، الذي أُقيم في 2 ديسمبر احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات. وشهد مشاركة 110 سيارات قديمة من مختلف الأنواع والموديلات والتواريخ، التي توافد أصحابها من دول الخليج ومختلف أنحاء الدولة، حيث انطلقوا في رحلة استثنائية امتدت عبر 6 محطات و410 كيلومترات، تعرّفوا خلالها على أبرز معالم إمارة الشارقة الطبيعية والسياحية، بدءاً من متحف الشارقة للسيارات القديمة وحتى المحطة النهائية في مدينة دبا الحصن، في لوحة جمعت بين شغف السيارات وروح الاحتفاء بالوطن.

وانطلق المشاركون في مسار استثنائي عبر صحراء «نزل البداير»، ثم اتجهوا إلى «سفاري الشارقة»، أكبر سفاري في العالم خارج القارة الأفريقية، وتابع الرالي مساره نحو «نزل الرفراف» في مدينة كلباء، قبل الوصول إلى مسرح خورفكان، واختتم المسار في محطة دبا الحصن.

وقال أحمد سيف بن حنظل، مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة: مثَّل رالي مسار 71 هذا العام أكثر من مجرد رحلة ممتعة أو استعراض للسيارات القديمة، إذ كان تعبيراً رمزياً عن الارتباط العميق بين الماضي والحاضر، حيث حرصنا على أن تكون السيارات القديمة المشاركة شواهد حية على مرحلة من تاريخنا تمثل الجهد والإصرار الذي شكّل أسس نهضة دولة الإمارات، وهدفنا في احتفالات عيد الاتحاد كان تقديم فعالية تتجاوز الشكل التقليدي للاحتفالات، حيث نستذكر الآباء المؤسسين الذين عملوا بكل جد وإخلاص لرسم ملامح دولة الإمارات الحديثة.