في رمضان.. أحمد السعدني.. «مُعلم» دولي

محمد قناوي (القاهرة) ينافس أحمد السعدني، خلال الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل «لام شمسية»، ويشارك أمينة خليل بطولة العمل، ويجسدان شخصيتي زوجين معلمين في مدرسة دولية، وتنشأ بينهما خلافات بسبب تدخله في عملها واعتراضه المستمر على أفكارها وقراراتها المهنية.

وينتظر السعدني عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، خلال ديسمبر الجاري الذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والمأخوذ عن رواية بالاسم نفسه، قصة وسيناريو وحوار محمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، مايان السيد.

وانتهى السعدني من تصوير دوره في فيلم «ولنا في الخيال حب»، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ويتشارك البطولة مع مايان السيد وسيف حميدة، تأليف وإخراج سارة رزيق في أول تجربة إخراجية.

وانتهى السعدني من تصوير فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي، ومنى زكي ولبلبة وريم مصطفى، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي. وكان آخر ظهور تلفزيوني للسعدني في مسلسل «سيب وأنا أسيب»، مع هنا الزاهد محمد جمعة ومحمود البزاوي.