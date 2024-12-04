«جزيرة العلم» تستضيف «الثلاثي جبران»

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف جزيرة العلم بالشارقة حفلاً موسيقياً يحييه «الثلاثي جبران» يوم 14 ديسمبر، في أمسية تجمع بين الأصالة والحداثة الموسيقية، من تنظيم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وبحضور 900 شخص يخوضون تجربة فريدة مع أحد أبرز فرق العود في العالم.

ويضم «الثلاثي جبران» العالمي الإخوة سامر ووسام وعدنان جبران، الذين اشتهروا بالجمع بين الألحان العربية التقليدية على آلة العود والإيقاعات الحديثة، مع لمسات من نغمات الجاز، التي تضفي بعداً عالمياً على موسيقاهم. ويُعتبر ألبومهم «أسفار» أحد أبرز أعمالهم التي حظيت بإشادة واسعة، حيث يجسد سرداً لقصص التراث بأسلوب يجمع بين الماضي الأصيل والحاضر.

وتعاون «الثلاثي جبران» مع شخصيات بارزة كالشاعر الراحل محمود درويش، وأحيوا حفلات في كبرى المسارح العالمية، منها «أولمبيا» في العاصمة الفرنسية باريس، و«باربيكان» في العاصمة البريطانية لندن، ما يعكس تأثيرهم العالمي، كما تؤكد مساهمتهم في الفيلم الوثائقي «خمس كاميرات محطمة»، الذي ترشح إلى فئة «أفضل فيلم وثائقي» في جوائز الـ«أوسكار» الـ85 عام 2013، التزامهم بالسرد القصصي من خلال الموسيقى.

وتعد جزيرة العلم وجهة بارزة تتميز بسارية علم الإمارات التي ترتفع إلى 123 متراً، لتكون رمزاً شامخاً لوحدة دولة الإمارات. وتجمع الجزيرة بين القيمة الثقافية والمعالم العصرية، ما يجعلها وجهة استثنائية تقدم مزيجاً متناغماً من التصميم، والأنشطة الرياضية، والترفيه. وبأجوائها الهادئة وموقعها المميز، تتحول جزيرة العلم إلى مسرح مفتوح يتناغم فيه سحر الطبيعة مع أنغام عود فرقة «الثلاثي جبران» في انسجام يعكس رؤية الشارقة في تقديم تجارب ثقافية مبدعة تمزج بين أصالة التراث وروح الابتكار.