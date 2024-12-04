«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي».. تشجيع لاستدامة الغذاء

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

وسط تفاعل كبير تتواصل فعاليات جناح «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» في «مهرجان الشيخ زايد» المتألق في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 28 فبراير 2025، بالعديد من الأنشطة التثقيفية والتراثية والترفيهية الرامية إلى استدامة الموروث الزراعي والتشجيع على الابتكار وتبني أفضل الممارسات.

يزخر جناح الجائزة التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحت شعار «مُزارع ومربٍّ مبتكر برؤية مستدامة» بمجموعة متنوّعة من الأنشطة ضمن المهرجانات والفعاليات المُصاحِبة للنسخة الثالثة منها.

أجواء تنافسية

تتزين ساحة الجناح بالعديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات وسط أجواء تنافسية، حيث ينخرط الجمهور في المسابقات التوعوية والثقافية، مما يجعل هذه المساحة النابضة مصدر ثقافة ومعرفة في مختلف مجالات الزراعة والاستدامة.

وتأتي كمنصة تشجيعية للاعتزاز بالتراث والموروث الشعبي من مأكولات تقليدية وحرف ارتبطت بالغذاء والزراعة، بما ينسجم مع أهداف الجائزة الرامية إلى تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتشجيع المزارعين المتميزين الذين يولون عناية خاصة لمزارعهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في تطوير القطاع واستدامته.

منصة تطوير

قالت عائشة الشامسي عضو اللجنة العليا المنظِّمة لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي»، إن الجناح المفعم بالحيوية يقدم يومياً العديد من الأنشطة المتنوعة ويشهد رواجاً كبيراً، حيث يستقطب عشاق الزراعة والمهتمين بالثروة الحيوانية.

كما يفسح المجال لعرض منتجات الأسر والترويج لها، من مأكولات شعبية وصناعات غذائية ذات الجودة العالية، كالمخللات والقهوة والألبان والأجبان والمنتجات الزراعية، مما يضفي تنافسية عالية على فعاليات الجناح، ويوفر فرصاً للترويج وتسويق مختلف المنتجات التي صُنعت بأياد إماراتية.

تحفيز المجتمع

وأوضحت الشامسي، أن هذه المنصة تعكس تطوّر القطاع الزراعي في أبوظبي، ودولة الإمارات، إلى جانب دعم وتكريم المجتمعات المحلية من المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية والأسر المنتجة والأفراد، عبر تنظيم مسابقات متنوّعة تغطي مختلف المجالات الزراعية والحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مسابقات العسل، ومسابقات الأعمال التوعوية والترويجية.

وتأتي هذه الجهود منسجمة مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى دعم التنمية الزراعية، وتطوير تقنيات الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات، من خلال تحفيز المجتمع على الإنتاج، وتعزيز حضور المنتجات المحلية وسمعتها، وتوسيع المساحات الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.

إضافة نوعية

وأضافت الشامسي، أن الجائزة تسهم في نشر ثقافة الزراعة في المجتمع الإماراتي وتعززها لدى الأجيال، وتشجِّع جميع المزارعين ومربّي الثروة الحيوانية والمَزارع التجارية في دولة الإمارات على التعرّف على المجموعة المحدثة للمسابقات، وتسليط الضوء على جودة منتجاتهم والتزامهم بأفضل ممارسات الابتكار والاستدامة.

وأكدت أن الفعاليات المصاحبة للجائزة من المهرجانات والمسابقات باتت تمثّل أحد أبرز محطات «مهرجان الشيخ زايد» التي تشهد إقبالاً واسعاً من مختلف فئات الجمهور المستهدف.

وتمثّل المشاركة الموسعة للجائزة هذا العام دليلاً مهماً على النجاح المشترك الذي نحقِّقه من خلال تعاوننا، لنسهم بذلك في دعم أحد أهم القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، موضحة أنه ورغبة في تطوير هذا القطاع وتشجيع الابتكار، ستنظم الجائزة وللمرة الأولى «مهرجان الوثبة للزهور»، ومن المتوقع أن يستقطب عشاق هذا المجال ويسلط الضوء على جهود الدولة في تنمية قطاع الزهور والزراعة التجميلية، وتنوّع استخدامات الزهور، لتعزيز الابتكار والممارسات المستدامة في زراعتها.

الوثبة الغذائي

وقالت كنة المسكري عضو اللجنة العليا لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» رئيسة «مهرجان الوثبة الغذائي» إن جناح الجائزة شهد العديد من الأنشطة المميزة خلال «الوثبة الغذائي» الذي نظِّم خلال الفترة من 1 - 30 نوفمبر 2024، وتضمَّن 13 مسابقة من مسابقات الطهي الحية لفئات عدة من المجتمع، لتشجيعها على استخدام المنتجات المحلية، وتعريف الجمهور بطريقة تحضير الأطباق الشعبية.

وعلى مدار فترة «الوثبة الغذائي» جرى التنافس على العديد من الأطباق الشعبية، وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً، حيث أُعدت الأطباق في عين المكان، حيث جمعت المسابقة الشغوفين بالطبخ، وحازوا شهادات تشجيعية. كما تخلل الحدث عروض الأسر المنتجة ومسابقات توعوية على المسرح.

وتضم قائمة فعاليات جناح «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» 5 مهرجانات رئيسة، تشمل: «الوثبة الزراعي»، «الوثبة الغذائي»، «الوثبة للثروة الحيوانية»، «الوثبة للعسل»، و«الوثبة للزهور»، مع تنظيم 87 مسابقة مصاحبة للمهرجانات، و7 مزادات مختلفة للثروة الحيوانية.

جوائز

تهدف «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» إلى الاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على مستوى الدولة، وتكريم إنجازاتهم، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة ومكافأة الأسر المنتجة والمتميزة وتشجيع المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة، وتعزيز وتطوير الإنتاج المحلي.

وتتضمن فئات الجائزة وجوائزها الفرعية، جائزة أفضل مَزرعة وعزبة متميِّزة، وتشمل جوائزها الفرعية: أفضل مزرعة للزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة إنتاج فاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، والعزب المنتجة، وصغار المنتجين، ومربي النحل، ومربي الأحياء المائية.

وتضم جائزة المزارع التجارية فئتي المزارع النباتية التجارية، ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية، وتتمحور الفئة الرئيسة الثالثة حول الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، واحتفاءً منها بقيم تمكين المرأة ودورها المحوري في المجتمع الإماراتي تخصِّص الجائزة فئة المزارعة والمربية المتميزة، وتضم جائزتين فرعيتين لأفضل مزرعة متميزة، وأفضل مربية ثروة حيوانية متميزة.