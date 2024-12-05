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القرية العالمية تشارك في حملة زايد وراشد

القرية العالمية تشارك في حملة زايد وراشد
5 ديسمبر 2024 11:41

دبي (الاتحاد) 
احتفت القرية العالمية في دبي بعيد الاتحاد الـ 53، وذكرى الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عرض طائرات درون تاريخي يتماشى مع حملة زايد وراشد الوطنية لهذا العام 2024. وضمّ الإنتاج الضخم لهذا العرض، والذي أُعِّد خصيصاً لتكريم المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، 600 طائرة درون.فاق العرض الذي استمر لمدة 15 دقيقة كل التوقّعات، وأبهر الضيوف ورسم البهجة على وجوههم حيث اصطحبتهم لوحاته في رحلة ساحرة مرّت على ماضي الإمارات وحاضرها، وعبّرت عن مستقبلها. وقد شكّل عرض طائرات الدرون أبرز محطّات احتفالات القرية العالمية بعيد الاتحاد الـ53 خلال موسمها الـ29.

  • القرية العالمية تشارك في حملة زايد وراشد

انطلق عرض طائرات الدرون بتصوير الإمارات قبل الاتحاد بصورة تخطف الأنظار، مع التركيز على نمط حياة البداوة ورحلات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ التي كان يسافر بها البحّارة في الماضي. وانتقل الخط الزمني للحكاية المعروضة تدريجياً إلى اللحظة التاريخية الحاسمة لقيام الاتحاد، حيث ظهرت الصورة المؤرّخة للمغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، معاً في مشهّد يجسّد تعاونها المشترك لتحقيق رؤيتهما الواضحة لتوحيد الإمارات. وزينت العرض الصورة التاريخية للآباء المؤسّسين للإمارات السّبعة مُجتمعين، والتي ترمز إلى اتحادهم وتعاضدهم لتحقيق رؤيتهم الطموحة والملهمة. وتشكّلت خريطة الإمارات في السماء، تَبِعها ظهور آسر لعلم دولة الإمارات، والذي يرمز بطبيعته إلى تأسيس أمّة موّحدة وراسخة يجتمع تحت جناحها شعب الإمارات.

  • القرية العالمية تشارك في حملة زايد وراشد
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واستمر العرض بطريقة تفاعلية واتجه نحو تصوير رائع للتحوّل البارز الذي شهدته دولة الإمارات، مُركّزاً عليها كدولة مزدهرة وسبّاقة في وضع أسس التقدّم والتنمية، ودفع عجلة المستقبل القائم على الابتكار والاستدامة والسعي نحو تحقيقهما والاستمرار في ترسيخ مكانة الدولة، خلال السنوات المقبلة. واختُتم عرض طائرات الدرون بالتزامن مع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء الوجهة بألوان علم الإمارات مشكّلةً مشهداً ختامياً غاية في الروعة.

الشيخ راشد
الإمارات
الشيخ زايد
القرية العالمية
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