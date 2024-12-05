ياسمين رئيس.. طبيبة «الحارس»

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الممثلة ياسمين رئيس حالة من النشاط السينمائي والتلفزيوني، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام و3 مسلسلات، اثنان يعرضان، خلال رمضان المقبل، والثالث يعرض حالياً على إحدى الفضائيات، هو مسلسل «رقم سري».

وقالت ياسمين ل«الاتحاد» إنها تعاقدت على تجسيد البطولة النسائية في فيلم «الحارس» مع هاني سلامة أحمد الرافعي، ومحمود ياسين جونيور، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامي، وتجسد خلاله شخصية طبيبة نفسية.



وذكرت أنها مشغولة حالياً بتصوير فيلم بعنوان «الهنا اللي انا فيه» مع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي. وتتابع ردود الفعل حول فيلمها «الفستان الأبيض»، في دور العرض، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، أسماء جلال، تأليف وإخراج جيلان عوف. وتدور أحداثه حول عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزواج، ما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة، مع صديقتها للبحث عن فستان بديل.





وقالت رئيس إنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين، الأول بعنوان «قتل اختياري»، تأليف محمد السوري ويشاركها بطولته أحمد خالد صالح، ويتحدث عن الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، وتقدم شخصية أم لأحد هؤلاء الأطفال. والثاني هو الجزء الثاني من «جودر» أمام ياسر جلال، وتقدم فيه دور شهرزاد، وقد عرض الجزء الأول في رمضان الماضي على شاشة قناة «أبوظبي»، وحظي بنجاح كبير، وإشادة النقاد والجمهور، وتدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالخيال، ويشارك في بطولته أحمد بدير، نور اللبنانية، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.