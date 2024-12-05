«الاتحاد أرينا» تقدم المسرحية العالمية ELF

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس المسرحية الموسيقية العالمية ELF وذلك يومي 14 و15 ديسمبر من الشهر الجاري. يقدم هذا الحدث بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال»، الشركة الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وشركة ثيوري إلفن للترفيه.

حققت المسرحية المستوحاة من الفيلم الكوميدي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه نجاحاً باهراً في جولاتها، إضافة لتسجيل أرقام قياسية جديدة خلال موسمين على مسرح دومينيون في ويست إند.

ويشارك في المسرحية مجموعة كبيرة من النجوم، بمن فيهم جوردان كونواي، أحد المواهب الكوميدية الصاعدة في المملكة المتحدة، حيث يقوم بدور الـ ELF، الذي قام بأدائه في الفيلم الممثل الشهير ويل فيريل. وشارك جوردان في مجموعة من الأعمال الشهيرة، بما فيها دور تشارلي شابلن في المسرحية الكوميدية الشهيرة «لوريل وشابلن - العداوة» التي عُرضت في لندن ولوس أنجلوس، ودور بيتر بان في مسرحية «بيتر بان»، التي شارك فيها أيضاً الفنان بوي جورج، وعُرضت في ريزورتس وورلد أرينا في عيد الميلاد الماضي.

وتضم المسرحية العديد من المشاهد الرائعة، مثل زلاجة سانتا الطائرة، والأنشطة الثلجية للجمهور، ورحلة حلوى العصا العملاقة من القطب الشمالي، والتي تُقدم بالتزامن مع عرض لقطات من الفيلم على شاشة LED كبيرة.

ويشارك في العمل كيلي بينلاكي، صديقة بودي، وجوفي وباري بلوكشام في دور والد بادي، الذي يمر في الكثير من المواقف العصيبة. وقام بإنتاج العرض وإخراجه منتجُ الأعمال الصامتة والكوميدية ​​الموسيقية الشهير جون كونواي لصالح شركة وورلدز بيغيست برودكشنز المحدودة. والمسرحية من تأليف بوب مارتن وتوماس ميهان، الذي كتب مجموعة من المسرحيات الموسيقية مثل «آني» و«ذا بروديوسرز» و«هيرسبراي»، بينما أبدع الموسيقى التصويرية مات سكلار وتشاد بيجولين، الذي ألّف العديد من الأعمال الشهيرة التي عُرضت في برودواي وويست إند.