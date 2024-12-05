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«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية

«اللوفر أبوظبي» ينظم ورشة طهي احترافية
5 ديسمبر 2024 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
يدعو متحف اللوفر أبوظبي زواره إلى تجربة طهي فاخرة في أمسية «عشاء اللوفر أبوظبي السّري»، في 6 و8 ديسمبر، مستوحاة من روائع معرض «ما بعد الانطباعية: رؤية أعمق»، وستكشف هذه الأمسية، التي تُقام بالتعاون مع مجموعة باريير والشيف الفلسطيني الشهير طارق طه، الفائز بلقب توب شيف النخبة Top Chef All Stars، عن قائمة طعام جرى انتقاء أصنافها بعناية، حيث يُستخدم في كل صِنف مكوّن سرّي مستوحى من الأعمال الفنية الموجودة في المعرض. وتتضمن الفعالية عرضاً حياً لعازفة البيانو ساناز سوتوده، حيث يستمتع الحضور بمقطوعاتها التي تنقلهم إلى عالم القرن التاسع عشر.

وينظم «اللوفر أبوظبي» ورشة تدريبية في فنون الطهي مع الشيف طارق طه، يوم 9 ديسمبر، لابتكار أطباق وحلويات مميزة من قائمة الطعام الفلسطينية. وسيتعلم الحاضرون أيضاً مجموعة من أساليب الطهي الاحترافية، كما سيكتشفون مجموعات مبتكرة من النكهات تحت إشراف الشيف الخبير، وهذا سيجعل أطباقهم نابضة بالحيوية.

 

 

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