«سي وورلد أبوظبي» تُطلق مباردة «زيارتكم تدعم مهمتنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» إطلاقها مبادرة «زيارتكم تدعم مهمتنا» الهادفة إلى منح الضيوف فرصة خوض تجربة تثقيفية وترفيهية فريدة، والمساهمة في الوقت نفسه في دعم الجهود المستمرة التي يبذلها مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ للحيوانات والحفاظ على البيئة. وتزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 53، تسهم الزيارات التي يقوم بها الضيوف بدعم الدور المحوري الذي يقوم به مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، تماشياً مع الالتزام الراسخ للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية بحماية ورعاية الأحياء البحرية، والحفاظ عليها في منطقة الخليج العربي.

وقال روب يوردي، القيّم العام في سي وورلد جزيرة ياس: نحرص دوماً على توفير تجارب فريدة تمزج بين التعليم والترفيه لتعزيز الارتباط والاهتمام بعالم المحيطات مع التركيز على مهمتنا الرئيسة في الحفاظ على الحياة البحرية وتنوعها من خلال الجهود المستمرة التي يبذلها مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ». وتؤكد مبادرتنا الجديدة «زيارتكم تدعم مهمتنا» على التزامنا الثابت بالحفاظ على التنوع البحري والبيولوجي وحماية البيئة. ويقود المركز فريق من نخبة الخبراء والمتخصصين في علوم الأحياء البحرية، أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية إلى بيئتها الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويلعب دوراً رئيساً في تطوير العلوم البحرية ورعاية وحماية الحياة البحرية. وتسهم مثل هذه المبادرات في منح ضيوفنا مساحة للمساهمة الفاعلة وإحداث الفرق الإيجابي في تعزيز الجهود للحفاظ على البيئة. ونتطلع إلى إلهام الضيوف بأهمية رعاية وحماية الحياة البحرية، وتعزيز الالتزام والمسؤولية لدى الأجيال بحماية محيطنا.

ويمكن للضيوف استكشاف العوالم الثمانية الغامرة داخل المدينة الترفيهية، والتي تضم عدداً كبيراً من الأحياء البحرية إلى جانب أكثر من 75 لعبة وتجربة تفاعلية. وتتضمن التجارب لقاءات عن قرب مع أنواع مختلفة من الأحياء البحرية، وعروض تعليمية مصممة لتعزيز الالتزام بالحفاظ على البيئة والمحيط. ويمكن للضيوف في مركز «سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، الاطلاع على الفحوص الصحية الخاصة بالحيوانات وطُرق تلقيها للعلاج الطبيعي، بإشراف فريق بيطري ونخبة من العلماء والمتخصصين في مجال الدراسات والأبحاث ورعاية الحيوانات البحرية.

ويؤكد مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، باعتباره أكبر منشأة متخصصة في مجال الأبحاث وإعادة التأهيل والإطلاق في المنطقة، التزامه بإنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها، امتداداً للإرث العريق لمؤسَّسة «سي وورلد» في رعاية الأحياء البحرية والحفاظ عليها منذ أكثر من 60 عاماً، إذ تعتبرواحدة من أكبر الجهات المتخصصة بعمليات الإنقاذ بقيامها بأكثر من 41 ألف عملية إنقاذ.

وفي عام 2023، وقّع المركز اتفاقيتين بحثيتين مع جامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز الجهود المشتركة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى تعاون مهم آخر مع هيئة البيئة - أبوظبي لمواصلة دعم ومساعدة الحيوانات البحرية المريضة أو المصابة وإنقاذها وإعادة تأهيلها، حيث أثمر هذا التعاون الوثيق في إنقاذ العديد من الحيوانات كان آخرها توفير الحماية اللازمة لـ10 من طيور الفلامنغو، النحام الكبير، بعد تعرضها للإصابة في أعقاب ظروف جوية قاسية، والتي حالياً تستوطن ضمن محمية الوثبة للأراضي الرطبة.

ويدعو المركز الجمهور للإبلاغ عن الحيوانات التي تحتاج للمساعدة على الاتصال بهيئة البيئة في أبوظبي من خلال مركز الاتصال الحكومي في أبوظبي على الرقم 800-555 أو بالاتصال بالمركز مباشرة.

ويجمع المركز بين أحدث المختبرات البحثية، والتي تشمل مرفقاً خاصاً لتربية الأحياء البحرية، ومستشفى بيطرياً، ومركز تشريح مشتركاً، وأحواض إنقاذ، بالإضافة إلى مراكب وسيارات إنقاذ وعيادة إنقاذ متنوعة لتقديم رعاية متخصصة للحيوانات التي يتم إنقاذها، ودفع جهود الحفاظ على البيئة البحرية.