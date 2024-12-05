«كلايم أبوظبي» يحتفي بـ 5 أعوام من التميز

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على تأسيسه، أطلق «كلايم جزيرة ياس أبوظبي» برنامجاً مدرسياً تفاعلياً يهدف إلى توعية الطلاب بالفوائد الصحية والجسدية والعقلية لرياضتي الطيران الحر والتسلق الداخلي. وأقيم البرنامج في مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الأبرز في الدولة خلال الفترة من 1 - 27 نوفمبر، وشهد مشاركة 128 طالباً في اليوم من مدرستين محليتين. وصمِّمت الجلسات بشكل مبتكر لتقديم تجربة تعليمية غامرة تسلط الضوء على التأثيرات الإيجابية لهذه الرياضات الاستثنائية على الصحة الشاملة للطلاب.



ونظم «كلايم جزيرة ياس أبوظبي» في 29 نوفمبر فعالية خاصة احتفاءً بالذكرى السنوية الخامسة على تأسيسه، للاحتفاء بنجاح البرنامج المدرسي المميزة، وشهد الحدث حضور الطلاب والمعلمين وممثلي المدارس.

وعبّر حسين محمد الحسني، نائب مدير عام «كلايم جزيرة ياس أبوظبي»، عن تقديره للطلاب المشاركين، وأشاد بحماسهم وتفاعلهم المميز مع البرنامج. كما أعلن عن إطلاق عرض حصري للطلاب في دولة الإمارات، يتيح الاستمتاع بتجارب فريدة للطيران الحر والتسلق الداخلي.



ولإضفاء طابع مميز على هذه المبادرة، شاركت في الفعالية المعالجة باريسا سلطاني، والتي سلطت الضوء على الفوائد الجسدية والنفسية لهذه التجارب المميزة، لا سيما بالنسبة للطلاب المصابين بالتوحد، وأولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق. وجاءت هذه المشاركة تأكيداً على التزام «كلايم جزيرة ياس أبوظبي»، بتعزيز قيم الشمولية والمشاركة.