حملة «الإمارات نظيفة» تنطلق من عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة 23 من حملة «الإمارات نظيفة» التي تعقد تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان يوم الخميس 5 ديسمبر، في أولى محطات رحلتها التي تجوب خلالها إمارات الدولة، وتنتهي يوم 14 ديسمبر، في أكبر حراك مجتمعي لحماية البيئة تماشياً مع فلسفة «عام الاستدامة».وتمكن 1.210 مشارك ومشاركة، يمثلون مختلف الجنسيات والأعمار الذين تجمعوا في منطقة التلة 1، مجهزين بقفازات قطنية وأكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي ويرتدون القمصان القطنية وقبعات، من جمع 1.750 كغ من النفايات وفرز 345 كغ من المواد القابلة لإعادة التدوير، والتي شملت الورق والبلاستيك وعلب الألمنيوم والزجاج والخردة المعدنية، لإرسالها إلى مصانع إعادة التدوير المحلية. وشملت المساحة الإجمالية 5 كم مربع، سلطت الضوء على تفاني الحملة في تعزيز الإدارة البيئية والاستدامة في أنحاء دولة الإمارات.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، في كلمتها الافتتاحية للحملة، إن «الإمارات نظيفة» التي تقام تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، هي حراك مجتمعي بهدف زيادة الوعي بأخطار النفايات والتلوث وأثرهما على الصحة والبيئة الطبيعية. وتسعى المجموعة من خلالها إلى إشراك شرائح المجتمع بشكل فعّال وتحفيزهم على المشاركة في برامج وفعاليات بيئية وتطوعية.

وأضافت: تكمن أهمية «الإمارات نظيفة» في تحقيق التغيير الإيجابي. فهي ليست مجرد حملة تنظيف، بل حملة توعية وتشجيع تفاعلي على مستوى واسع. وتُظهر جهود هذه الحملة أن الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية جهة دون الأخرى، بل هي مسؤولية الجميع. إنها خطوة نحو المستقبل المستدام والنظيف للأجيال، وهدف يستحق كل التقدير والدعم. ومن خلال الحملة، نجدد العهد بالحفاظ على جمال الإمارات وتراثها البيئي والطبيعي، ونشجع الجميع على المشاركة الفعّالة في هذه الجهود المبذولة.

وقالت، إن مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحرص على ربط تنفيذ برامجها وأنشطتها المختلفة بالأهداف العالمية لتكون قادرة على تنفيذ القول المأثور «فكر عالمياً وطبق محلياً»، وتأتي الحملة وفقاً للعديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما فيها صحة جيدة ورفاهية، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي، والحياة على الأرض، والشراكات من أجل الأهداف.

وأعربت المرعشي عن خالص امتنانها للرعاة الرئيسيين للحملة، مؤسسة سالك وشركة ماكدونالدز الإمارات، على دعمهم المتميز وتعاونهم القيم.

