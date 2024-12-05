جبل حفيت يشهد مغامرة تخييم عائلية في 14 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العائلات في أنحاء الإمارات للانطلاق في مغامرة استثنائية خلال فعالية «دروب وحكايات الجبال»، وهي تجربة تخييم فريدة تُقام يوم السبت 14 ديسمبر، في متنزه جبل حفيت الصحراوي. سيُحول هذا الموقع الأيقوني المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو إلى مركز مليء بالأنشطة الثقافية والإبداعية والمغامرات الخارجية، بهدف تعزيز روح التعاون وبناء روابط أقوى بين أفراد العائلة بمختلف أعمارهم.

ويقدم تجارب مليئة بالتحدي والإثارة، مثل تعلم مهارات البقاء في البرية، إشعال النار، نصب الخيام، والإسعافات الأولية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تشمل صنع الطبول، تشكيل الطين، تزيين الفوانيس، وتحضير الخبز الإماراتي التقليدي.

وقد صمِّمت هذه الفعالية لتمنح العائلات فرصة لتعلم مهارات جديدة، وخوض تجارب فريدة، والتعرف على كيفية التأقلم في الطبيعة البرية من خلال الاعتماد على التعاون.

وتشمل مغامرات خارجية ورش عمل إبداعية وجلسات رواية القصص ومسابقات البحث عن الكنز، والطهي على النار، وكلها مثالية لبدء عطلة الشتاء في الإمارات، حيث تجمع بين المغامرة والإبداع والثقافة، وفرصة لصنع ذكريات عائلية لا تُنسى.

