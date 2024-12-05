نصف عام في الفضاء.. رائدا ناسا ينتظران الحل

مر ستة أشهر على رائدي فضاء تابعين لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) عالقين في الفضاء مع تبقي شهرين فقط قبل العودة إلى الأرض. ويعرف رائدا الفضاء ويلمور ويليامز في جميع أنحاء العالم بالرائدين العالقين، حيث وصلا إلى عتبة الستة أشهر في الفضاء اليوم الخميس مع تبقي شهرين آخرين.

وانطلق الرائدان إلى الفضاء في 5 يونيو ، وكانا أول من استقل كبسولة ستارلاينر الجديدة التي تحمل طاقما من شركة بوينج في رحلة تجريبية كان من المفترض أن تستغرق أسبوعاً.

ولم يصل الرائدان إلى محطة الفضاء الدولية إلا في اليوم التالي، بعد التغلب على سلسلة من اعطال جهاز الدفع وتسريبات الهيليوم. واعتبرت ناسا أن الكبسولة في وضع خطير للغاية ما يحول دون قيامها برحلة العودة، ولذلك سوف تكون رحلة العودة في شهر فبراير قبل أن تنتهي مهمتها الطويلة والتجريبية.