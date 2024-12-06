«مهرجان أم الإمارات» يستضيف نخبة من فناني الوطن العربي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «مهرجان أم الإمارات» في موسمه الجديد الذي ينطلق اليوم على كورنيش أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر، نخبة من فناني الوطن العربي لإحياء حفلات موسيقية حيّة على المسرح الرئيس للمهرجان، من بينهم محمد حماقي، عايض يوسف، أميمة وسيلاوي.

وتنطلق حفلات «مهرجان أم الإمارات» يوم السبت 14 ديسمبر، مع حفل الفنان عايض يوسف، المعروف بسجله الموسيقي المميز، حيث حافظ على مكانته لأكثر من 100 أسبوع ضمن قوائم الأغاني الأكثر مبيعاً. وقد نال شهرة واسعة النطاق بفضل ألحانه المميزة، ومساهماته الرائدة في الموسيقى العربية المعاصرة.

وتقدم أميمة طالب التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب مثل «إكس فاكتور» و«ستار أكاديمي»، في اليوم نفسه باقة من أجمل أغنياتها.

ويجتمع كل من مسلم، سيلاوي، والأخرس لتقديم فقرات غنائية يوم السبت 21 ديسمبر، حيث يقضي زوار المهرجان عطلة نهاية أسبوع رائعة. وقد اشتهر مسلم بأغنيته «اتنسيت» عام 2014، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تصدرت قوائم الأغاني لفترة طويلة، و يطرب سيلاوي حضور المهرجان بصوته الشجي وأغانيه الشعبية التي تمزج بين الإيقاعات الحديثة والألحان التقليدية، في حين يقدم الأخرس مزيجاً مبتكراً من الموسيقى الشرق أوسطية التقليدية والآر آند بي المعاصرة.

ويختتم الفنان محمد حماقي أمسيات «مهرجان أم الإمارات»، بحفل ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته الرومانسية والإيقاعية السريعة بصوته الشجي وحضوره المميز. كما يعيش الحضور أجواءً استثنائية مع عرض مذهل للألعاب النارية التي تضيء سماء كورنيش أبوظبي.