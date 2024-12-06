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الترفيه

المنهالي يتعاون مع سلطان العميمي بـ «الشعبي الفصيح»

المنهالي يتعاون مع سلطان العميمي بـ «الشعبي الفصيح»
6 ديسمبر 2024 15:05

تعاون الفنان طارق المنهالي مع الشاعر د. سلطان العميمي في أغنية وطنية بعنوان «قَبّلتُ رَمْلَكِ»، التي تم إطلاقها مؤخراً عبر الإذاعات المحلية.
وأعرب المنهالي عن سعادته بأن يكون أول فنان يغني قصيدة من كلمات العميمي التي تُعتبر من نوعية «الشعبي الفصيح»، لافتاً إلى أن كلماتها تجسد الهوية الموسيقية الإماراتية في الشعر الفصيح كسابقة يتفرد بها العمل عن غيره، حيث كُتبت باللغة العربية الفصحى، وتم تلحينها بالطابع المحلي الأصيل.
وتولى المنهالي تلحين «قَبّلتُ رَمْلَكِ»، وهي من توزيع عدي دوارة ومكس ماستر عدنان الحلب، وتقول مطلع كلماتها:
قَبّلتُ رَمْلَكِ صُبْحَ ذِكرى العيدِ
وسَكَبْتُ روحي في مِدادِ نشيدي
أحروفُ شِعرٍ أمْ صُكوكُ مَحبّةٍ
كالنبضِ تسري في دِماءِ وريدي

طارق المنهالي
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