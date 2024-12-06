بسمة.. تكسر قيود الظلم

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انضمت الممثلة بسمة إلى أبطال مسلسل «ظُلم المصطبة»، الذي من المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني، وتقدم فيه شخصية امرأة ريفية تواجه الظلم الاجتماعي، وتسعى لاسترداد حقوقها وحقوق أبنائها، ويتناول العمل واقع العادات والتقاليد التي تتحكم في المجتمعات الريفية.

كتب المسلسل محمد رجاء، ويخرجه هاني خليفة في إطار تشويقي، ويسلط الضوء على الصراعات الناشئة عن الأعراف التي تتجاوز حدود القانون، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور.

وأعربت بسمة عن حماسها للدور، وقالت إن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية بجرأة وصراحة، ويستعرض شخصيات من عمق البيئة المصرية، وتتمنى أن يكون العمل على مستوى التوقعات، وأن يترك أثراً لدى الجمهور.

وكانت بسمة شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «مسار إجباري»، وتواصل تألقها بدور جديد يمزج بين التحدي الاجتماعي والعمق الإنساني.