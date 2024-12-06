الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بسمة.. تكسر قيود الظلم

بسمة.. تكسر قيود الظلم
6 ديسمبر 2024 15:56

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
انضمت الممثلة بسمة إلى أبطال مسلسل «ظُلم المصطبة»، الذي من المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني، وتقدم فيه شخصية امرأة ريفية تواجه الظلم الاجتماعي، وتسعى لاسترداد حقوقها وحقوق أبنائها، ويتناول العمل واقع العادات والتقاليد التي تتحكم في المجتمعات الريفية.
كتب المسلسل محمد رجاء، ويخرجه هاني خليفة في إطار تشويقي، ويسلط الضوء على الصراعات الناشئة عن الأعراف التي تتجاوز حدود القانون، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، وريهام عبدالغفور.
وأعربت بسمة عن حماسها للدور، وقالت إن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية بجرأة وصراحة، ويستعرض شخصيات من عمق البيئة المصرية، وتتمنى أن يكون العمل على مستوى التوقعات، وأن يترك أثراً لدى الجمهور.
وكانت بسمة شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «مسار إجباري»، وتواصل تألقها بدور جديد يمزج بين التحدي الاجتماعي والعمق الإنساني.

بسمة
آخر الأخبار
«تشيسنغ دريمز».. أغنية تجمع القلوب وتدعم أصحاب الهمم
الترفيه
«تشيسنغ دريمز».. أغنية تجمع القلوب وتدعم أصحاب الهمم
اليوم 16:28
فوز جودي والكسندرا في دولية الحبتور للتنس
الرياضة
فوز جودي والكسندرا في دولية الحبتور للتنس
اليوم 16:19
عمرو يوسف.. «درويش» مغامر
الترفيه
عمرو يوسف.. «درويش» مغامر
اليوم 16:00
بسمة.. تكسر قيود الظلم
الترفيه
بسمة.. تكسر قيود الظلم
اليوم 15:56
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات
علوم الدار
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©