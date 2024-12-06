عمرو يوسف.. «درويش» مغامر

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض عمرو يوسف تجربة سينمائية جديدة في مشواره، يراهن على اختلافها من ناحية الشكل والمضمون، من خلال فيلم بعنوان «درويش».وقال عمرو يوسف إن العمل يتميز بالأكشن والمغامرة، ويغير الصورة النمطية للبطل المعتاد، ويجسد خلاله دور «درويش» الذي يعيش على حافة التناقضات، يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المُحكم، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات.

وأضاف أن تركيبة الشخصية الظاهرية والنفسية جديدة، وأسلوب القصة مختلف، في تمازج متناغم من المرح في قالب خفيف، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

وتعاقد عمرو على تقديم الجزء الثاني من فيلم «شقو» الذي يحمل اسم «شبنش مراكش»، وقال إن النجاح الذي حققه الجزء الأول بموسم عيد الفطر دفع الفريق إلى تقديم جزء جديد، ويعتقد أنه سيكون متميزاً ومختلفاً عن الجزء الأول، ويتضمن عناصر جذابة، بدءاً من موضوعه المتنوع بين الأكشن والكوميديا والتراجيديا والرومانسية، وهو من النادر في عمل واحد سريع الإيقاع، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

وأشار عمرو يوسف إلى أنه متحمس لتقديم جزء رابع من «ولاد رزق»، بعد النجاح الذي حققه الفيلم، وبدليل الإيرادات التي حققها الجزء الثالث وارتباط الجمهور بالفيلم ونجاحه في مصر وكل الدول التي يعرض بها.

وحول تركيزه على الأكشن في الفترة الأخيرة، قال: إن الأمر لم يكن مقصوداً، بل جاء عن طريق الصدفة، فأنا أحرص على التنوع في أعمالي، وأن يحمل كل عمل مضموناً مختلفاً في الشخصية التي أجسدها. وذكر أنه لم يتعاقد حتى الآن على المشاركة في أي عمل لرمضان.