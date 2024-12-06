«تشيسنغ دريمز».. أغنية تجمع القلوب وتدعم أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلاقاً من مبدأ نشر قيم التعايش التي تدعو إليها دولة الإمارات، تدعم «إينجل وولف» المؤسسة غير الربحية المرخصة من هيئة تنمية المجتمع في دبي، الرؤية الفلسفية لتناغم الشرائح المجتمعية التي تحتفي بالاختلافات وتعزّز اكتشاف أوجه التشابه والصلات العميقة داخل المجتمع. وتأكيداً على الدور المهم الذي يلعبه أصحاب الهمم وسواهم من شرائح المجتمع في تشكيل النسيج الاجتماعي، أطلقت «إينجل وولف» أغنية جديدة مؤثّرة وجامعة بعنوان «تشيسنغ دريمز»، بهدف جمع القلوب في أنحاء العالم برسالتها المتمثلة في نشر قِيَم الدمج المجتمعي والانسجام للوصول إلى مجتمع اشتمالي.

والأغنية ثمرة أشهر من الجهود التي بذلها أعضاء المجموعة، حيث بدأ العمل عليها منذ أغسطس 2022، كمبادرة من شأنها أن تجمع العالم حول رسالة موسيقية موحدة تبعث الأمل في قلوب الجميع. واجتمع فريق من المنتجين والمغنين وكتّاب الأغاني لترجمة رؤيتهم إلى مشروع يحمل طابعاً إنسانياً عالمياً. وتضمن الفريق، الخبير الموسيقي توبي ألين، والكاتب والمغني أنتوني توما، وكاتبة الأغاني والمغنية فارشافين، وقائد الجوقة ريفان ماجر ومساعده دوسان بوبوفيتش، ومهندسَي الموسيقى سليمان دميان وإلفيس جاراجيتش.

وأجرى الفريق عدة اختبارات لاختيار الأعضاء المميّزين لتشكيل الجوقة الشاملة للأداء في نوفمبر 2023، حيث استقطب أكثر من 100 طلب، بينهم فنانون من أصحاب الهمم، واختار الحكام 17 مغنياً. وبعد عدة جولات تدريب، سجِّلت الأغنية وانتهت عمليّة المونتاج بحلول مارس 2024.

وقال نيك واتسون، مؤسّس فريق «إينجل وولف»: إن مبادرة «تشيسنغ دريمز» خطوة مهمة للغاية نحو عالم يصبح فيه الشمول القاعدة وليس الاستثناء، ونحن فخورون برؤية هذه الأغنية العالمية التي تنبض بالحياة، ونشعر بامتنان لجميع الذين ساهموا معنا في إيصال هذه الرسالة العميقة ومساعدتنا على دفع عجلة التغيير الذي نرغب فيه. ونعمل على إنشاء منصّة تُتيح سماع كل الأصوات من دون استثناء، ومن دون تغييب أحد.

ويكمن جوهر هذه الأغنية في القناعة الراسخة بأننا جميعاً يمكن أن نكون عناصر تحفيز نعمل معاً لإزالة كل العقبات ومحو خطوط الإقصاء وتمهيد الطريق للترابط المجتمعي الشامل، والحياة النشيطة، والمغامرة، والرياضة، والإبداع، والرقص والموسيقى للجميع، من أجل الوصول إلى دمج مجتمعي اشتمالي.