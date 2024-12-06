«مهرجان أم الإمارات».. تجارب ترفيهية «فوق الخيال»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تحت شعار «فوق الخيال»، انطلق أمس «مهرجان أم الإمارات»، في نسخته الأكبر على طول 1.5 كيلومتر على الواجهة الخلابة لكورنيش أبوظبي، ويستمر حتى 31 ديسمبر.

واستقبل مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة زواره ضمن أجواء استثنائية، حيث تحوَّلت ساحاته المفتوحة ومناطقه الـ4، «التسلية»، «التشويق»، «الترفيه» و«التسوق والتذوق»، إلى منصة تفاعلية مليئة بالتجارب الترفيهية الغامرة.

350 فعالية

يقدم المهرجان أكثر من 350 فعالية وأنشطة ممتعة ومغامرات مشوقة، فاتحاً أبوابه أمام العائلات والأصدقاء للاستمتاع بتجارب متفردة من الجولات وألعاب المهارات، والفنون والحرف اليدوية، والعروض المسرحية، وأشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية، والكثير من الأنشطة الترفيهية اليومية التي تزين كورنيش أبوظبي.



حدث عالمي

وبمناسبة انطلاق المهرجان، قالت أميرة عبدالله المزروعي، مدير تطوير المهرجانات في مكتب فعاليات أبوظبي - «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»: يشهد «مهرجان أم الإمارات» في يومه الأول توافد أعداد كبيرة من عشاق التحديات والمعرفة والاستكشاف والموسيقى، وسط أجواء مليئة بالمغامرة والتشويق، ليرضي تطلعات وأذواق مختلف الفئات، حيث يقدم الحدث العالمي الأبرز في المنطقة فعاليات «فوق الخيال»، إلى جانب احتفالات دولية وفنون غامرة وممتعة لكل العائلة مستوحاة من عالم الفضاء، ليصبح بمثابة منصة ترفيهية حيّة تسهم في إبراز مكانة العاصمة أبوظبي كمركز ثقافي وسياحي عالمي يستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، بفعالياته المميزة وأنشطته المستحدثة التي تُناسب الصغار والكبار.

عالم الفضاء

يستوحي المهرجان فعالياته من أجواء استكشاف الفضاء والإبداع والمغامرات التي تفوق كل التوقعات، حيث يتبنى في نسخته الجديدة مفهوم «عالم الفضاء» عبر برنامج «يتجاوز حدود الخيال»، وسط تصاميم فريدة، واكتشافات معرفية، حيث يحظى الزوار بأنشطة تفاعلية ترفيهية وتثقيفية تناسب مختلف الأعمار، منها مغامرة لا تُنسى مع «رحلة الفضاء»، حيث يعيش الزوار تجربة رائد الفضاء وهو يطير ومن ثم يقفز بالمظلة عبر الفضاء الرحب في نفق هوائي مفتوح، بالإضافة إلى الاستمتاع بورش العمل العلمية الإبداعية، والجولات الكرنفالية، واستكشاف المجرات في «حديقة الفضاء».



نينجا كيدز

ووسط تفاعل كبير استقبلت «فرقة نينجا كيدز» الأطفال، وسط أجواء مفعمة بالتشويق والحماس، وخلدوا هذه اللحظات الجميلة بالتقاط الصور مع شخصيات النينجا، وقدمت الفرقة عروضاً حية تمزج بين الاستعراضات والحركات البهلوانية.

كما حظي الأطفال بفرصة حصرية للقاء أعضاء الفرقة والاستماع إلى قصص «النينجا» المشوقة وتسجيل ذكريات لا تنسى.

طاقة إيجابية

وبتصميمه الإبداعي وألوانه المبهجة، خاض الأطفال والعائلات مغامرات تعليمية وترفيهية جاذبة، واستمتعوا بتجارب مختلفة في منطقة التشويق، التي تُعتبر الوجهة المثالية للمتعة واللياقة البدنية والترفيه العائلي، واكتشفوا حديقة «ترامبولين الداخلية»، حيث تمكن الأطفال من القفز والانطلاق في رحاب الكون الواسع، وتحدي الجاذبية لبلوغ آفاق جديدة.



فعاليات مستحدثة

ضمن ساحاته الواسعة وأنشطته التفاعلية يقدم «مهرجان أم الإمارات» فعاليات مستحدثة لمحبي الرياضة منها «العجلة العملاقة» و«المسار السماوي»، إلى جانب توفير مكان خاص لعشاق رياضة كرة السلة.



واقع معزز

يجد عشاق ألعاب الواقع المعزز فرصة للاستمتاع بعالم لا حدود له من الألعاب التي تمزج بين أرض الواقع والعالم الرقمي من خلال تجارب تفاعلية وأجواء ممتعة.



السفر عبر الزمن

استمتع الأطفال بقضاء وقت ممتع في «بركة اللافا» التي توفر مكاناً مناسباً للتسلية والمرح، حيث تمكنهم من القفز والتسلّق والتوازن عبر مسار العقبات الصغير، وهي مغامرة تعتمد على المرونة والخيال، كما تتيح لهم تجربة نفق «تايم كبسول»، المضاء بأضواء النيون لتوفير أجواء سريالية تحاكي إحساس السفر عبر الزمن بين الماضي والمستقبل.