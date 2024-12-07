«مهرجان أم الإمارات».. أنشطة ومغامرات مستوحاة من عالم الفضاء

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد «مهرجان أم الإمارات»، الذي تتواصل فعالياته على كورنيش أبوظبي، استحداث أنشطة تقام للمرة الأولى بهوية جديدة تحت شعار «فوق الخيال»، والمستوحاة من عالم الفضاء ضمن مغامرات شيقة وتجارب تفاعلية تثقيفية وتعليمية.

عالم استثنائي

تجارب فنية فريدة، وأنشطة استثنائية يقدمها «مهرجان أم الإمارات» لزواره من مختلف الجنسيات والأعمار، للاستمتاع بأجواء مليئة بالترفيه برفقة العائلة والأصدقاء، بحسب ما أكدته أميرة عبدالله المزروعي، مدير تطوير المهرجانات في مكتب فعاليات أبوظبي – «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، وقالت: «يحطّ (مهرجان أم الإمارات) رحاله في دورته الثامنة لهذا العام على كورنيش أبوظبي، ليقدم تجارب «فوق الخيال»، حيث تتحول العاصمة الإماراتية إلى عالم استثنائي من الترفيه والمرح لكل العائلة، خصوصاً أنه أصبح منصة ترفيهية وفنية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لعيش تجارب بلا حدود».

وتابعت: «فضلاً عن الموضوع الرئيس الذي تتبلور حوله أنشطة المهرجان وهو الفضاء، من حيث الألعاب المختارة والديكورات والتصاميم المأخوذة من المجرات، يشهد المهرجان في دورته الجديدة ضمن مناطقه الـ4 «التسلية»، «التشويق»، «الترفيه» و«التسوق والتذوق»، استحداث فعاليات ترفيهية تأخذ الزوار في رحلة إلى عالم الخيال، والتقاط أجمل الصور واللحظات ضمن أجواء مليئة بالمرح العائلي، ومن أبرزها «العجلة العملاقة»، حيث يخوض الجمهور تجربة ركوب العجلة العملاقة والاستمتاع بإطلالات لا تنسى على كورنيش أبوظبي».

واقع معزز

ولفتت المزروعي، إلى أن المهرجان استقطب هذا العام فعاليات جديدة تُبهر الزوار وتمزج بين الحداثة والمعاصرة والمغامرة والواقع الافتراضي، من أبرزها: «مومينت فاكتوري» التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهي مركز لألعاب الواقع المعزز، وتقدم تجارب تفاعلية لا مثيل لها تدمج بين أرض الواقع والعالم الرقمي، بالإضافة إلى تجربة رائد الفضاء، وهو يطير ومن ثم يقفز بالمظلة عبر الفضاء الرحب في نفق هوائي مفتوح».

تشويق

وأشادت المزروعي بفعالية «نينجا كيدز» القادمة من أميركا للمرة الأولى، والتي تشكّل نقطة جذب في المهرجان، والتي أضافت أجواءً مفعمة من المرح والتشويق، حيث يستمتع الحضور بأروع العروض الحيّة والحركات البهلوانية المدهشة على المسرح الرئيس في المهرجان، إلى جانب خوض مغامرة «ترامبولين» تحدي الجاذبية الذي توفره «نينجا كيدز أكشن بارك».

تسوق وتذوق

وذكرت المزروعي، أن منطقة التسوق والتذوق تقدم للزوار خيارات تسوق مذهلة بين المنتجات المحلية والعالمية، وتوفر فرصة تذوق أشهى المأكولات في العديد من المطاعم العالمية، من بينها 9 مطاعم تقام للمرة الأولى قادمة من نيويورك ولندن.

حفلات موسيقية

وصرحت المزروعي، أن ما يميز المهرجان هذا العام، تقديم أمسيات موسيقية على المسرح الرئيس، يحييها نخبة من فناني الوطن العربي، حيث يعيش محبو الموسيقى أجواءً مليئة بالإيقاعات العربية والغربية، على أنغام عايض يوسف وأميمة طالب يوم 14 ديسمبر، ومسلم وسيلاوي والأخرس يوم 21 ديسمبر، ويعود محمد حماقي لـ«مهرجان أم الإمارات» مجدداً ليختتم الأمسيات بإحيائه حفل ليلة رأس السنة.

متحف فوق الخيال

«متحف فوق الخيال» من أبرز الفعاليات المستحدثة في المهرجان والتي تأخذ زواره في رحلة عبر الفضاء، لالتقاط أجمل الصور، واكتشاف الكواكب والمجرات وبوابات الزمن.

مسرح المهرجان

مسرح «مهرجان أم الإمارات» أحد أهم المعالم الترفيهية الحديثة، حيث يقدم عروضاً يومية مليئة بالمتعة طوال أيام المهرجان، من بينها: «بلووي»، «فلفول»، «ميراكولوس»، «مستر بين»، «نمبر بلوكس».

ذا سماش روم

«ذا سماش روم».. تجربة ترفيهية مميزة وحصرية في «مهرجان أم الإمارات» في دورته هذا العام، حيث يستخدم الحضور الأدوات المزينة بحطام المجرات البعيدة، ويبدأون بالتحطيم في تجربة فضائية مليئة بالأضواء. وتمنح التجربة فرصة ممتعة للتخلص من المشاعر المكبوتة واستبدالها بمشاعر الراحة والسعادة.