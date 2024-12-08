حسين الجسمي يشدو في «مسيرة الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي لوحتين فنيتين جسدتا معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن، في احتفالية «مسيرة الاتحاد» بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ 53 لدولة الإمارات، والتي أقيمت ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي.

استعرض الجسمي، من خلال اللوحة الغنائية الأولى التي حملت عنوان «إلى حضرة»، اعتزاز شعب الإمارات وقبائله بقوة تلاحمهم وترابط نسيجهم الوطني، والتي كتبها الشاعر حميد سعيد النيادي، ولحنها محمد الأحمد، ووزعها فهد سواح.

أما اللوحة الثانية التي حملت عنوان «يا دارنا»، فارتدى فيها الجسمي ثوباً إماراتياً تراثياً، وعبرت كلماتها عن قوة الاتحاد وصلابة إرادة الشعب، وتقول مطلع كلماتها:

يا دارنا يا دارنا

يا دار عالين المقام أهل الفخر

هذي الإمارات ولها

نرخص بالأرواح ولها نسوم العمر