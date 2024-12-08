«بطاقة» لتثقيف شباب ألمانيا

برلين (د ب أ)

قالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية، كلاوديا روت، إنها تعتزم دعوة الحكومة الألمانية المقبلة إلى استمرار «البطاقة الثقافية». وقالت: «بعد عام ونصف فقط من طرحها اتضح أن البطاقة الثقافية مؤثرة كأداة جديدة ومبتكرة لتعزيز الثقافة»، وتشجيع الشباب على المشاركة في العروض الثقافية، مثل الحفلات الموسيقية أو عروض السينما أو المعارض. وتخصص الحكومة الألمانية للشباب، الذين بلغوا 18 عاماً هذا العام أو سيبلغون ذلك، إعانة مالية قدرها 100 يورو لشراء تذاكر حفلات موسيقية أو سينما أو معارض أو كتب أو وسائط تسجيل.