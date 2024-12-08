تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشكل «نافورة الإمارات» أيقونة «مهرجان الشيخ زايد» والوجه الأبرز حضوراً وتفاعلاً من الجمهور، بتصاميمها الإبداعية التي تجمع بين الموسيقى والأضواء، حيث تقدم بواقع عرض كل 45 دقيقة في اليوم، آلاف الفعاليات التي تضفي أجواءً من البهجة.

أروع المعالم

يُعد برج «نافورة الإمارات» واحداً من أروع المعالم في «مهرجان الشيخ زايد»، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 70 متراً، ويتميز البرج بشاشة LED من نوع P3 عالية الجودة تغطي مساحة تزيد على 1600 متر مربع، وتعرض أكثر من 520 فيديو من عروض ومحتوى ترفيهي. وتم تجهيز البرج بـ 24 جهاز ليزر لتكوين إضاءة مذهلة في مختلف ميادين المهرجان.

تجارب تفاعلية

يستمتع زوار «مهرجان الشيخ زايد» طوال اليوم، بباقة من العروض المائية المتناغمة مع أنغام الموسيقى، وعروض أضواء الليزر، ومشاهدة تجربة فنية متفردة للمرة الأولى. كما يوفر «مسرح النافورة» تجارب تفاعلية تناسب مختلف الأعمار، واستعراضات فنية محلية وعالمية، إلى جانب تقديم فقرات سيرك تفاعلية متنوعة تحظى بتفاعل كبير، مثل الألعاب البهلوانية والأكروبات والمهرج، إلى جانب استعراضات فنية فلكلورية لبعض الدول المشاركة، وتُعرض كلها عبر شاشة النافورة الضخمة بتقنية 360 درجة.

الفرقة الوترية

على «مسرح النافورة»، تؤدي الفرقة الوترية التابعة لفرقة «موسيقى شرطة أبوظبي»، معزوفات تعكس الموروث الشعبي والثقافي الأصيل لدولة الإمارات، وتعبِّر عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، وسط حضور غفير من زوار المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار. وتؤدي الفرقة أغنيات وطنية ومقطوعات موسيقية قديمة لأشهر الأغنيات من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، باستخدام آلات الكمان والجيتار والقانون والبيانو، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين والموسيقيين المحترفين، يقدمون مجموعة من أشهر الأغنيات الإماراتية التي تتغنى كلماتها في حب الإمارات، منها «في القلب حبك يا بلادي» و«الله يا دار زايد» و«مشغوب».

تجربة استثنائية

حول الفعاليات المستحدثة التي تقدَّم على مسرح «نافورة الإمارات»، قال عبدالله مبارك المهيري، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان: يقدم «مهرجان الشيخ زايد» فقرات فنية عالمية واستعراضات محلية وعروض سيرك باهرة، لعيش تجربة فنية استثنائية بصحبة الأهل والأصدقاء. وهذا الزخم الكبير من الفعاليات اليومية طوال فترة المهرجان، والحضور الجماهيري من مختلف الأعمار والجنسيات والتفاعل المستمر، يؤكد أهمية المهرجان في تقديم فعاليات ترفيهية وتعليمية تناسب أفراد الأسرة، والارتقاء بتجربة الزوار من خلال البرنامج الثري الحافل بالأنشطة الجديدة وبمشاركة أكثر من 28 دولة.

لوحات جمالية

أعرب المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي، رئيس قسم «موسيقى شرطة أبوظبي» عن سعادته للمشاركة المتميزة التي تقدمها الفرقة الوترية ضمن فعاليات عروض «مسرح النافورة»، والتي تلقى استحساناً وقبولاً من الزوار، الذين يستمتعون يومياً بالاستعراضات التراثية واللوحات الجمالية على أنغام الموسيقى التقليدية والأغنيات العربية والمقطوعات الكلاسيكية العالمية.

24 متراً

تحوط ببرج «نافورة الإمارات»، نافورة جافة مزودة بأكثر من 4000 فوهة، تطلق المياه إلى ارتفاع يصل حتى 24 متراً بألوان RGBW الجميلة. هذا المزيج من الفيديو وأشعة الليزر وعروض المياه الملونة يجعل البرج معلماً مذهلاً يأسر الأنظار في المهرجان.