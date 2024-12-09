الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«القرية العالمية» تكشف عن وجهة جديدة

«القرية العالمية» تكشف عن وجهة جديدة
9 ديسمبر 2024 21:29

دبي (الاتحاد) 
أعلنت «القرية العالمية» في دبي عن ترحيبها بالضيوف لتجربة وجهتها الترفيهية الجديدة «إكسو بلانيت سيتي»، التي تحاكي الفضاء، ويجري تقديمها للمرة الأولى في الموسم الـ 29 الجاري.
تضم «إكسو بلانيت سيتي» سلسلة من الأنشطة التي تجذب الضيوف من مختلف الأعمار، حيث تدعوهم للانغماس في تجربة تحاكي الفضاء، تمتزج بها أحدث التقنيات التكنولوجية مع مؤثرات فريدة لتحفيز الحواس من خلال الأنشطة المتنوعة التي تطرحها وهي «متاهة المرايا»، و«جرافيتي فورتكس»، و«5 سينما»، و«جالاكسي هانتر»، و«نيو فلايت فلاينج ثياتر».

تنطلق التجربة مع «متاهة المرايا» وتسير على شكل رحلة مدهشة وخاطفة للأنظار تتيح للضيوف من خلالها فرصة استكشاف عوالم مائية والسير مجازياً ضمن الكون والغابات. ويدعم هذه التجربة أضواء «ليد» ومؤثرات خاصة وعروض بصرية وعاكسات للنظر طوال فترة المشي ضمن غرفة واسعة وبديعة من المرايا اللانهائية.

وتقدم الوجهة الترفيهية الجديدة «إكسو بلانيت سيتي» تجربة «جرافيتي فورتكس» التي توفر للضيوف فرصة تحفز الحواس، ويُدعى الضيوف خلالها للدخول إلى نفق ساحر، حيث تجسد الأضواء والأصوات المتداخلة به شعوراً بالحركة، مما يجعلهم في حالة تحاكي الفضاء من حيث إحساسهم بالالتفاف والدوران.

أخبار ذات صلة
القرية العالمية تشارك في حملة زايد وراشد
«حمدان بن محمد لإحياء التراث»: الإمارات تنبض فخراً في عيد الاتحاد

وتضم تجربة «5D سينما» شاشة منحنية بزاوية 30 درجة ومقاعد ديناميكية تستوعب حتى 36 ضيفاً. وعندما تبدأ أحداث المادة المعروضة التي تظهر على شاشتها الضخمة، يجد المشاركون الذين يرتدون نظارات ثلاثية الأبعاد أنفسهم محاطين بمؤثرات متعددة تشمل الدخان والمطر والفُقاعات والرياح والبرق وحتى الثلوج. تعمل هذه المؤثرات التكنولوجية المتميزة على تجسيد بيئة غامرة يشعر الجميع ضمنها بأن كل منعطف والتفاف وإحساس يَصِلُهم هو شعور حقيقي، ما يضمن لهم تجربة لا تُنسى.

ويجد محبو الفضاء وألعاب الفيديو ملاذهم في نشاط «جالاكسي هانتر»، حيث تتيح هذه التجربة الثرية والمتطورة للضيوف فرصة قيادة مركباتهم الفضائية والتحليق عبر عوالم فضائية افتراضية يعملون من خلالها معاً ضمن مهام تعاونية وتنافسية مع محتوى ألعاب تفاعلي. 
وستضاف لاحقاً تجربة «نيو فلايت فلاينج ثياتر» التي تدعو الضيوف نحو رحلة استثنائية يتنقلون خلالها عبر المناظر الطبيعية الخلابة أو عبر عوالم مستقبلية من خلال منصة ديناميكية تتعرج وتدور برفقة الشخصيات الكرتونية المحببة مثل بيتر بان، وعلاء الدين، وكوسميك غيت.

القرية العالمية بدبي
القرية العالمية
القرية العالمية في دبي
وجهة
وجهة ترفيهية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:36
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للكتاب
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للكتاب
اليوم 21:47
«القرية العالمية» تكشف عن وجهة جديدة
الترفيه
«القرية العالمية» تكشف عن وجهة جديدة
اليوم 21:29
لقاء في رأس الخيمة يناقش الأهمية السياحية للمتاحف الخاصة
التعليم والمعرفة
لقاء في رأس الخيمة يناقش الأهمية السياحية للمتاحف الخاصة
اليوم 21:21
«تحقيق أمنية» تنظم حفل «القوة والأمل»
الترفيه
«تحقيق أمنية» تنظم حفل «القوة والأمل»
اليوم 21:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©