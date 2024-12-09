«القرية العالمية» تكشف عن وجهة جديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «القرية العالمية» في دبي عن ترحيبها بالضيوف لتجربة وجهتها الترفيهية الجديدة «إكسو بلانيت سيتي»، التي تحاكي الفضاء، ويجري تقديمها للمرة الأولى في الموسم الـ 29 الجاري.

تضم «إكسو بلانيت سيتي» سلسلة من الأنشطة التي تجذب الضيوف من مختلف الأعمار، حيث تدعوهم للانغماس في تجربة تحاكي الفضاء، تمتزج بها أحدث التقنيات التكنولوجية مع مؤثرات فريدة لتحفيز الحواس من خلال الأنشطة المتنوعة التي تطرحها وهي «متاهة المرايا»، و«جرافيتي فورتكس»، و«5 سينما»، و«جالاكسي هانتر»، و«نيو فلايت فلاينج ثياتر».

تنطلق التجربة مع «متاهة المرايا» وتسير على شكل رحلة مدهشة وخاطفة للأنظار تتيح للضيوف من خلالها فرصة استكشاف عوالم مائية والسير مجازياً ضمن الكون والغابات. ويدعم هذه التجربة أضواء «ليد» ومؤثرات خاصة وعروض بصرية وعاكسات للنظر طوال فترة المشي ضمن غرفة واسعة وبديعة من المرايا اللانهائية.

وتقدم الوجهة الترفيهية الجديدة «إكسو بلانيت سيتي» تجربة «جرافيتي فورتكس» التي توفر للضيوف فرصة تحفز الحواس، ويُدعى الضيوف خلالها للدخول إلى نفق ساحر، حيث تجسد الأضواء والأصوات المتداخلة به شعوراً بالحركة، مما يجعلهم في حالة تحاكي الفضاء من حيث إحساسهم بالالتفاف والدوران.

وتضم تجربة «5D سينما» شاشة منحنية بزاوية 30 درجة ومقاعد ديناميكية تستوعب حتى 36 ضيفاً. وعندما تبدأ أحداث المادة المعروضة التي تظهر على شاشتها الضخمة، يجد المشاركون الذين يرتدون نظارات ثلاثية الأبعاد أنفسهم محاطين بمؤثرات متعددة تشمل الدخان والمطر والفُقاعات والرياح والبرق وحتى الثلوج. تعمل هذه المؤثرات التكنولوجية المتميزة على تجسيد بيئة غامرة يشعر الجميع ضمنها بأن كل منعطف والتفاف وإحساس يَصِلُهم هو شعور حقيقي، ما يضمن لهم تجربة لا تُنسى.

ويجد محبو الفضاء وألعاب الفيديو ملاذهم في نشاط «جالاكسي هانتر»، حيث تتيح هذه التجربة الثرية والمتطورة للضيوف فرصة قيادة مركباتهم الفضائية والتحليق عبر عوالم فضائية افتراضية يعملون من خلالها معاً ضمن مهام تعاونية وتنافسية مع محتوى ألعاب تفاعلي.

وستضاف لاحقاً تجربة «نيو فلايت فلاينج ثياتر» التي تدعو الضيوف نحو رحلة استثنائية يتنقلون خلالها عبر المناظر الطبيعية الخلابة أو عبر عوالم مستقبلية من خلال منصة ديناميكية تتعرج وتدور برفقة الشخصيات الكرتونية المحببة مثل بيتر بان، وعلاء الدين، وكوسميك غيت.