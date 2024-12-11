«سامسونج» تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تصوير الفيديو

سامسونج تستمر في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بشكل ملحوظ، حيث تركز الشركة على تحسين التجارب المتصلة عبر تقنيات AI التي تزيد من فعالية الأجهزة الرقمية وتحسن من الأداء العام.

ومن بين أبرز الميزات المرتقبة، تحسين تسجيل الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، وذلك من خلال ميزة "ممحاة الصوت" التي ستتيح للمستخدم إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو.



تحسين تجربة الصوت والفيديو

الميزة الجديدة التي قدمتها سامسونج في تحديث One UI 7.1 تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأصوات داخل الفيديو بشكل مفصل. على سبيل المثال، إذا كان هناك تداخل بين أصوات مختلفة مثل الرياح أو حركة المرور، سيتمكن المستخدم من ضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات، مما يجعل الصوت البشري أكثر وضوحاً.

هذه الميزة قد تكون متاحة فقط على الأجهزة الرائدة مثل Galaxy S25، ما يضمن تقديم تجربة صوت وفيديو استثنائية لمستخدمي الهواتف عالية الأداء من سامسونج.



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الابتكارات في الأجهزة الذكية

لا تقتصر جهود سامسونج على تحسين الصوت والفيديو في الهواتف الذكية فقط، بل تشمل أيضًا أجهزة مثل التلفاز وأجهزة العرض. في معرض CES 2024، عرضت سامسونج أجهزة جديدة مثل Neo QLED 8K الذي يعمل بمعالج AI لتعزيز تجربة المشاهدة. هذا التلفاز يستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع جودة المحتوى المنخفض الدقة إلى 8K، كما يقوم بتقليل الضوضاء الخلفية وتحسين وضوح الصوت باستخدام تقنيات مثل Active Voice Amplifier Pro، التي تعزز تجربة الصوت وفقًا للبيئة المحيطة.



الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

كما تطور سامسونج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشمل الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات الذكية. نموذج Bespoke 4-Door Flex المزود بتقنية AI Vision Inside يمكنه التعرف على الطعام داخل الثلاجة واقتراح وصفات استنادًا إلى المكونات المتاحة. إضافة إلى ذلك، يمكن للثلاجة إرسال إشعارات بشأن المواد الغذائية التي أوشكت على الانتهاء، مما يساعد المستخدمين على تقليل الفاقد.

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أفق المستقبل

سامسونج تواصل الابتكار في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول ذكية في مختلف جوانب الحياة، من الأجهزة المنزلية إلى الهواتف الذكية.

كما أن الشركة تستعد لدمج المزيد من هذه التقنيات في المنتجات المستقبلية، مما يعكس التزامها بتقديم تقنيات متطورة تساعد على تحسين تجربة المستخدم في العديد من المجالات.