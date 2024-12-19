14 بطولة نسائية في «دراما رمضان»

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد ماراثون دراما رمضان 2025، تصدر أكثر من 14 ممثلة البطولة النسائية، في الأعمال التي من المقرر عرضها في الموسم المقبل، منهن ممثلات يلعبن أدوار البطولة منذ سنوات، وأخريات يخضن التجربة لأول مرة.



ياسمين.. «وتقابل حبيب»

تعود ياسمين عبدالعزيز، للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل بعنوان «وتقابل حبيب»، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويشاركها البطولة كريم فهمي، إيمان السيد، بدرية طلبة، ومحمود ياسين «جونيور».



دينا.. «كامل العدد»

تواصل دينا الشربيني حضورها الرمضاني للعام الثالث على التوالي بمسلسل «كامل العدد» في جزئه الثالث، بعدما حقق نجاحاً كبيراً على مدار العامين السابقين، حيث قدِّم كل جزء في 15 حلقة، ويشاركها البطولة شريف سلامة، إسعاد يونس، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول زوجين يتعرضان للعديد من المواقف اليومية في إطار كوميدي.



أمينة.. «لام شمسية»

تدخل أمينة خليل السباق الرمضاني بمسلسل بعنوان «لام شمسية»، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بعدما غابت الموسم الماضي، حيث كان آخر أعمالها في رمضان 2023 مسلسل «الهرشة السابعة».

ويشارك في بطولة «لام شمسية»، يارا جبران، كارولين عزمي، وركين سعد، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، ويطرح تساؤلات عن تلك الجرائم.



مي.. «إش إش»

تُعتبر مي عمر أول الفنانات اللاتي حجزن مكاناً على خريطة رمضان المقبل، من خلال مسلسل «إش إش»، تأليف وإخراج محمد سامي. يتألف من 30 حلقة، ويتناول قصة راقصة تجد نفسها في مواجهة مع رجل نافذ يلعب دوره ماجد المصري.



ياسمين.. «ضل الحيطة»

تجسد ياسمين صبري دور البطولة في المسلسل الرمضاني «ضل الحيطة»، وتلعب فيه شخصية محامية، ويدور في إطار اجتماعي عن قصة واقعية من أحداث حقيقية في السنوات الأخيرة. يتألف من 30 حلقة، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته سلوى عثمان وأحمد فؤاد سليم.



غادة.. «شباب امرأة»

تخوض غادة عبد الرازق البطولة في مسلسل «شباب امرأة»، عن الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه، وقامت ببطولته تحية كاريوكا. المسلسل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.

تجسد غادة شخصية «شفاعات»، سيدة متسلطة تمتلك منزلاً في القاهرة، وتتعرف على شاب ريفي جاء من أجل الدراسة في العاصمة.



دنيا.. «عايشة الدور»

حجزت دنيا سمير غانم، مقعداً في «دراما رمضان 2025» بمسلسل من بطولتها بعنوان «عايشة الدور» من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي، بانتظار اختيار باقي أبطال العمل، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.



إيمي.. «حق آدم»

تتقاسم إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد بطولة مسلسل «حق آدم» الذي يعيدها لدراما رمضان بعد غياب سنوات، كما يجمعها بزوجها بعد سنوات، المسلسل تأليف أحمد سعد والي، وينتمي إلى الدراما الاجتماعية.



روجينا.. «من دون عنوان»

كشفت روجينا عن ملامح مسلسلها الذي تخوض به السباق الرمضاني، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، ولم يُستقر على عنوانه حتى الآن. وهو يناقش موضوعاً يمس كل سيدة عربية، ويتحدث عن الأمان، وقالت إنه مختلف شكلاً وموضوعاً.



منة.. «سفنجة وزفلطة»

تستعد منة شلبي لبدء تصوير مسلسل بعنوان «سفنجة وزفلطة»، تشارك به في رمضان المقبل. ينتمى إلى الأعمال الشعبية، ويشارك في بطولته أحمد غزي، وهو من إخراج كاملة أبوذكري. يتألف من 15 حلقة، وجارٍ التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين، وانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.



نيللي.. «نارين»

تخوض نيللي كريم السباق الرمضاني بمسلسل «نارين» من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال وإخراج عبدالعزيز النجار.



هنا.. «نسخة واحدة»

تخوض هنا الزاهد أولى تجاربها مع البطولة المُطلقة في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل «نسخة واحدة لا تكفي»، من 15 حلقة. يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، وحنان يوسف، تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.



ياسمين رئيس.. «اختياري»

تخوض ياسمين رئيس السباق الرمضاني، بمسلسل «قتل اختياري»، ويتحدث عن معاناة الأمهات مع أطفالهن المصابين بمتلازمة داون، تأليف محمد السوري.



ريهام.. «كنترول»

تخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كنترول»، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح. تدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتألف من 15 حلقة، ويعقد المخرج جلسات عمل لاختيار الممثلين والتفاصيل الأخرى، تمهيداً لبدء التصوير.