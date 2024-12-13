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الترفيه

لقاء الخميسي تعود بـ«روج أسود»

لقاء الخميسي تعود بـ«روج أسود»
13 ديسمبر 2024 15:08

تعود لقاء الخميسي إلى التمثيل بعد غياب 3 أعوام، من خلال مسلسل «روج أسود»، وتدور أحداثه في 30 حلقة. ويتناول العمل الدرامي في إطار إنساني تشويقي قصصاً حقيقية لبعض السيدات، والمشاكل التي يواجهنها في العمل أو المنزل، ومن المقرر عرضه بعيداً عن الموسم الرمضاني.
وكشفت لقاء عن أن التعارف بين بطلات العمل يحدث في محكمة الأسرة، حيث تعرض كل واحدة منهن معاناتها. ويشارك في بطولة العمل، داليا مصطفى ورانيا يوسف ومي سليم وفرح الزاهد، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
وذكرت لقاء أن غيابها طوال الفترة الماضية كان لعدم عثورها على النص المناسب الذي يمثل إضافة لمشوارها، وكذلك لوجودها بجانب ابنيها بعدما انشغلت عنهما بسبب تصوير عدد من المسلسلات.
واعترفت لقاء بأنها حوصرت في بدايتها بشخصية الفتاة البريئة والطيبة، لكنها استطاعت مع الوقت التمرد على هذه الأدوار بتجسيد شخصيات مركبة كما حدث في «ضد الكسر» مع نيللي كريم، و«رأس الغول» و«بين عالمين» و«لمعي القط» و«العقرب» و«الركين» و«الزوجة الرابعة» و«قضية رأي عام» و«درب الطيب» و«الحب موتاً»، و«راجل وست ستات».

لقاء الخميسي
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