أحمد وفيق.. رجل من «ذهب»

علي عبد الرحمن (القاهرة) يستعد الممثل أحمد وفيق لتقديم مجموعة أدوار، حيث يخوض المنافسة في رمضان المقبل، بمسلسل «بمية الدهب»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يستخدم نفوذه لإقصاء منافسيه في عالم المال، ويسلط العمل يسلط الضوء على العلاقات المعقدة بين السلطة ورأس المال، تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل، ويشارك في البطولة محمد لطفي وهيفاء وهبي. وانتهى وفيق من تصوير مشاهده في مسلسل «السراب»، الذي يدور في إطار من التشويق من 10 حلقات، ويجسد فيه شخصية طبيب مشهور، يجد نفسه في دوامة من الأزمات التي تعصف بحياته المهنية والشخصية، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشاركه البطولة خالد النبوي ونجلاء بدر.

وينتظر وفيق عرض مسلسل «المدينة الجامعية»، حيث يقدم دور «موظف» يواجه تحديات يومية داخل المدن الجامعية، تأليف سيد شحاتة، فكرة وإخراج حسين السيد، ويشاركه البطولة ميدو عادل وحورية فرغلي. ويطل بفيلم «الغربان»، حيث يجسد شخصية قائد قبيلة عربية في حقبة الأربعينيات، وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حول معركة رومل الشهيرة بمدينة العلمين، تأليف وإخراج ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد ومي عمر. كما يستعد وفيق للعودة مع فيلم «حفلة 9»، الذي تأجل طرحه 4 سنوات، ويلعب دور طبيب وسط لغز أثناء حفل فني، تأليف عمر عبد الحليم وإخراج عبد المنعم ربيع، ويشاركه البطولة طارق لطفي وغادة عبد الرازق.

