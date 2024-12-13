منة شلبي لـ«الاتحاد»: أواجه الهجرة في برلين

محمد قناوي (القاهرة)

ركزت منة شلبي نشاطها خلال عام 2024 على الشاشة الكبيرة، حيث قدمت أعمالاً متنوعة بين الرومانسي والكوميدي والتشويق.وقالت منة شلبي لـ«الإتحاد» إنها انتهت من تصوير فيلم بعنوان «برلين»، صوّر في العاصمة الألمانية، حول 3 مهاجرين عرب في أوروبا تتشابك حياتهم حيث يصطدم الماضي بالحاضر. والفيلم إخراج أحمد عبد الله السيد، ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، محمد حاتم، فدوى عابد، حيدر الحلو، جهاد حسام الدين، فارس الحلو، ورائد ياسين.

وذكرت منة شلبي أنها قاربت على الانتهاء من تصوير فيلم «هيبتا 2»، بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، وتقدم فيه شخصية فتاة تعيش أجواءً رومانسية وروابط إنسانية. ويشارك في البطولة كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، وهو من إخراج هادي الباجوري.

كما تستعد منة لاستكمال المشاهد الأخيرة من فيلم «فرقة الموت»، وتعتبره من الأعمال المهمة في مشوارها، وتقدم شخصية فتاة تشارك في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه حول ضابط يقود فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في إطار أكشن تشويقي.

وعبرت منة شلبي عن سعادتها بنجاح فيلم «الهوى سلطان»، وتعتبره تجربة رائعة تلمس مشاعر الفتيات وعودة للأفلام الهادئة، ويشارك في البطولة أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وعماد رشاد، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وكشفت عن أن غيابها عامين عن السينما كان لغياب الأعمال الجاذبة، إلى أن عرض عليها فيلم «فرقة الموت» مع أحمد عز، واستغرق تصويره وقتاً طويلاً.

وقالت إنه كان من المفترض أن تخوض السباق الرمضاني بمسلسل «هدوء القتلة» من 15 حلقة، لكن التصوير تأجل، وتنتظر مسلسل «سفنجة وزفلطة»، وهو من إخراج كاملة أبوذكرى.