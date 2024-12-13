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الترفيه

7 أدوية.. لا تتناولها مع القهوة

7 أدوية.. لا تتناولها مع القهوة
13 ديسمبر 2024 16:41

 إذا كنت من محبي القهوة في الصباح، فيجب أن تعلم أنها تتفاعل مع الأدوية التي تتناولها، وربما تغير من سرعة امتصاصها أو حتى تفسد مفعولها. ونشير إلى بعض الأدوية التي يجب عدم تناولها مع القهوة، كما ذكرها موقع Health الأميركي:

 - الغدة الدرقية
ينصح الأطباء أولئك الذين يعانون من قصور في الغدة الدرقية بعدم تناول القهوة مع أدويتهم حتى لا تنخفض كمية الدواء التي يمتصها الجسم، مما يجعل الدواء أقل فعالية.

 - البرد والحساسية
تحتوي أدوية البرد على منبهات الجهاز العصبي المركزي، كما أن القهوة منبهة كذلك، لذا قد يؤدي تناول القهوة مع تلك الأدوية إلى أعراض مثل الأرق وعدم القدرة على النوم.

 ـ السكري
عند خلط القهوة بالسكر أو الحليب يرتفع مستوى السكر في الدم، مما يؤثر على عمل أدوية السكري التي تتناولها، كما أثبتت الدراسات أن تناول القهوة قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى مرضى السكري.

 ـ الزهايمر
يتأثر عمل أدوية الزهايمر بتناول القهوة، فتلك الأدوية تعمل على حماية الناقلات العصبية في المخ، وتناول القهوة بكميات كبيرة يضعف ذلك التأثير الوقائي.

 ـ الربو
تعمل أدوية الربو على إرخاء الشعب الهوائية مما يسهل التنفس، لكنها تسبب أعراضاً جانبية مثل الصداع والأرق وآلام المعدة، وتناول القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين؛ يمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية، كما يقلل من امتصاص الدواء.

 ـ أدوية هشاشة العظام
يحذر الأطباء من تناول القهوة مع أدوية هشاشة العظام، كي لا تضعف من فعاليتها وامتصاصها، وينصحون بتناول تلك الأدوية قبل تناول أو شرب أي شيء وابتلاعها بالماء فقط.

 ـ أدوية ضغط الدم
تعمل تلك الأدوية عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب، ويتنافى شرب القهوة مع ذلك الغرض ويمكن أن يتسبب في امتصاص أقل للأدوية.

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