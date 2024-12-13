الجمعة 13 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ما هي فوائد الاستحمام بالماغنيسيوم؟

ما هي فوائد الاستحمام بالماغنيسيوم؟
13 ديسمبر 2024 16:44

 كشف أطباء أعصاب عن أن الماغنيسيوم مكمل غذائي مهم للغاية، لاسيما مع تقدم العمر حيث تقل مستوياته في الجسم، فهو معدن أساسي يوجد في العديد من الأطعمة، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والحليب والزبادي والبذور والمأكولات البحرية. وتكمن أهمية هذا المعدن في كونه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن من الحالة المزاجية ويقلل التوتر ويحسن جودة النوم، ولكن تناول كبسولة منه ليست الطريقة الوحيدة للحصول على فوائده.
وأثبتت دراسة أجريت عن تأثير الانغماس في البحر الميت والذي يحتوي على نسبة عالية من أملاح الماغنيسيوم والبقاء لفترة فيه، أنه يقلل من التهابات وآلام المفاصل، ويمكن محاكاة تلك التجربة في المنزل عن طريق الاستحمام في حوض من الماء مضافاً إليه كمية من رقائق الماغنيسيوم. ونقل موقع Fortune الأميركي، عن الخبراء أن الاستحمام برقائق الماغنيسيوم لعدة دقائق لا يشكل مخاطر سلبية ولا يتسبب بتهيج للجلد، ولكن يساعد امتصاص الجسم للمعدن عبر الجلد في زيادة نسبته في الجسم، مما يساعد على الاستفادة من خصائصه العلاجية في تقليل التوتر وتهدئة الجهاز العصبي. أما الكمية الموصى بها فهي عادة من كوب إلى 3 من الرقائق لحمام مدته 15 دقيقة لعدة مرات في الأسبوع لتشعر بالفوائد.
 

الاستحمام
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حاكم الفجيرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ«فيتول» للطاقة
علوم الدار
حاكم الفجيرة يلتقي الرئيس التنفيذي لـ«فيتول» للطاقة
اليوم 17:23
صالون «الملتقى» يناقش رواية «مكتبة الأحلام السرية»
التعليم والمعرفة
صالون «الملتقى» يناقش رواية «مكتبة الأحلام السرية»
اليوم 17:08
8 أفخم وجهات سياحية عالمية
الترفيه
8 أفخم وجهات سياحية عالمية
اليوم 16:58
ما هي فوائد الاستحمام بالماغنيسيوم؟
الترفيه
ما هي فوائد الاستحمام بالماغنيسيوم؟
اليوم 16:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©