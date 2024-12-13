ما هي فوائد الاستحمام بالماغنيسيوم؟

كشف أطباء أعصاب عن أن الماغنيسيوم مكمل غذائي مهم للغاية، لاسيما مع تقدم العمر حيث تقل مستوياته في الجسم، فهو معدن أساسي يوجد في العديد من الأطعمة، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والحليب والزبادي والبذور والمأكولات البحرية. وتكمن أهمية هذا المعدن في كونه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن من الحالة المزاجية ويقلل التوتر ويحسن جودة النوم، ولكن تناول كبسولة منه ليست الطريقة الوحيدة للحصول على فوائده.

وأثبتت دراسة أجريت عن تأثير الانغماس في البحر الميت والذي يحتوي على نسبة عالية من أملاح الماغنيسيوم والبقاء لفترة فيه، أنه يقلل من التهابات وآلام المفاصل، ويمكن محاكاة تلك التجربة في المنزل عن طريق الاستحمام في حوض من الماء مضافاً إليه كمية من رقائق الماغنيسيوم. ونقل موقع Fortune الأميركي، عن الخبراء أن الاستحمام برقائق الماغنيسيوم لعدة دقائق لا يشكل مخاطر سلبية ولا يتسبب بتهيج للجلد، ولكن يساعد امتصاص الجسم للمعدن عبر الجلد في زيادة نسبته في الجسم، مما يساعد على الاستفادة من خصائصه العلاجية في تقليل التوتر وتهدئة الجهاز العصبي. أما الكمية الموصى بها فهي عادة من كوب إلى 3 من الرقائق لحمام مدته 15 دقيقة لعدة مرات في الأسبوع لتشعر بالفوائد.

