8 أفخم وجهات سياحية عالمية

عزة يوسف (القاهرة)

تتميز بعض الأماكن السياحية بفخامتها، فهي تقدم العديد من الخدمات المميزة التي تجعلك تقضي عطلة فاخرة وتجربة سفر عالمية لن تنساها، وننشر عدداً من أفخم الوجهات، حسب موقع Times Of India الهندي:

1 - دبي:

تُعد دبي واحدة من أكثر المدن إثارة للإعجاب في العالم.

وتتميز هذه المدينة المستقبلية بفنادق فاخرة للغاية ذات شواطئ خاصة، والعديد من المطاعم الحائزة نجوم ميشلان، بالإضافة إلى تجربة التسوق الغنية بخيارات لا حصر لها.

2 - المالديف:

تحتوي جزر المالديف على أفخم الخيارات، فاسمها يعني فيلات فوق الماء، وشواطئ ذات رمال بيضاء نقية، ومياهاً فيروزية، ومطاعم تحت الماء وجلسات غوص بمستوى عالمي.

3 ـ سانت بارتس:

تُعرف الجزيرة الكاريبية التابعة لفرنسا سانت بارتس بمتنزه الأغنياء والمشاهير، فهي موطن العديد من المنتجعات المتميزة والمحلات الفخمة، وهي من أفضل الأماكن للعشاء والتسوق.

4 ـ بورا بورا:

تشتهر جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية بمناظرها الخلابة ومنازلها الفاخرة المبنية فوق الماء، وتضم بعضاً من أفضل منتجعات العالم التي تقدم إطلالات رائعة على المحيط، وتوفر جولات في البحيرات ذات المياه الصافية النقية، وأفضل العلاجات في المنتجعات الصحية.

5 ـ سيشل:

جزيرة سيشل هي وجهة سياحية شهيرة، توفر منتجعات خاصة على الجزر، وشواطئ بكر، ومياهاً زرقاء نقية فيها شعاب مرجانية خلابة، وغابات استوائية.

6 ـ سانتوريني:

هذه الجزيرة اليونانية حلم لكل مسافر يرغب في رحلة فاخرة، فالمباني البيضاء المطلة على بحر إيجه رموز أيقونية للجزيرة التي تضم فنادق ومطاعم 5 نجوم.

7 ـ أسبن:

تُعتبر أسبن بكولورادو وجهة مثالية لقضاء عطلة شتوية، فهذه المدينة الجبلية الرائعة تتحول في الشتاء إلى أرض العجائب للسياح عبر المتاجر الراقية والمطاعم الفاخرة وشاليهات التزلج.

8 - كابري:

الفخامة تكمن في كابري بإيطاليا الأسطورية، حيث تحتوي على فيلات تاريخية ومتاجر راقية، وتوفر جولات خاصة بالقوارب إلى الكهف الأزرق، وعدداً من أفضل المطاعم في العالم.