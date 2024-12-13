«أبوظبي للإعلام» تبدأ تغطيتها لـ «ليوا 2025» وتُطلق مسابقة «صوِّر ليوا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تخصيص تغطية شاملة عبر مختلف منصاتها الإعلامية والرقمية لمواكبة فعاليات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2025»، والذي يُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، في الفترة بين 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

محتوى هادف

تنسجم هذه التغطية مع استراتيجية الشركة الرامية إلى توفير محتوى إعلامي هادف يجمع بين التثقيف والتوعية والترفيه، ويعكس قيم الهوية الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ مكانتها إقليمياً ودولياً.

وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام على أهمية مهرجان ليوا الدولي 2025 والمشاركة بفرق العمل الإعلامية وتسخير إمكاناتها لنقل فعاليات المهرجان الدولي بقالب مميز ينسجم مع التزام الشركة بتسليط الضوء على الأحداث البارزة التي تستضيفها دولة الإمارات، ولا سيما تلك التي تعبر عن ثقافة المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية.

راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للإعلام

وأضاف القبيسي: «نحن حريصون على تقديم محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، وملتزمون بتغطية الحدث بمهنية واحترافية لنقل الصورة عبر جميع منصات «أبوظبي للإعلام» باستخدام أحدث تقنيات البث عالي الوضوح، لنقدم للجمهور والمتابعين محتوىً فريداً ومتنوعاً ومبتكراً، من خلال مجموعة واسعة من البرامج المتميزة المخصصة لنقل تفاصيل الحدث لحظة بلحظة».

قنوات تلفزيون أبوظبي

تتضمن الخطة الإعلامية استضافة «أبوظبي الرياضية» برنامجاً مباشراً من المهرجان يومَي الجمعة والسبت عند الساعة 9:00 مساءً، وتُعرض حلقة خاصة ليلة رأس السنة عند الساعة 10:00 ليلاً، مع تغطية شاملة لفعاليات الأيام الـ 3 الأخيرة من المهرجان، بدءاً من الساعة 6:00 مساءً لغاية الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

كما يجري عرض رسائل يومية من موقع المهرجان، مع تغطية مباشرة لسباقات تل مرعب، تشمل سباقات الخيول والصقور والهجن وبطولة هدد الحمام، إضافة إلى أنشطة حلبة الاستعراض الحر و«بقي تورك» و«تحدي ليوا» وبطولة «الاستعراض الرملي» وسباق الدراجات Drag Race وبطولة «ليوا درفت للمحترفين» و«حلبة الاستعراض الحر» و«حلبة ليوا UTV» وبطولة «تل مرعب للسيارات» و«مونستر جام» و«تحدي الفعاليات الرملية».

وتقدم قناة «الإمارات» برنامج استديو ليوا 25 المباشر في مخيم موقع شركة أبوظبي للاعلام ضمن برنامج «مساء أبوظبي»، والذي يعرض عدة تقارير متنوعة من أرض الحدث بتغطية خاصة اليوم الجمعة 13 ديسمبر من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، ويستمر الاستوديو طوال فترة المهرجان من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، كما تعرض القناة تقارير مباشرة ضمن برنامج «صباح الإمارات» الذي يُبث من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً، إضافة إلى برنامج «الحضيرة» الذي يتناول مغامرات الطبخ في أجواء ليوا.

وخصصت قناة أبوظبي برامج وفقرات متنوعة تغطي مختلف فعاليات المهرجان، حيث تقدم القناة حلقات خاصة في برنامج تعابير أبوظبي يوم الاثنين من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وتقارير عن المهرجان ضمن برنامج سوالف يدوه أيام الخميس من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 8:00 مساءً، إلى جانب حلقات وتقارير خاصة ضمن برنامج آخر الأسبوع.

كما تقدم الشركة على منصاتها الرقمية برنامج كشتة الذي يركز في حلقاته الـ 5 على رحلات التخييم في تل مرعب، إضافة إلى فيديوهات متنوعة ومسابقات ورسائل يومية من المذيعين.

ماجد

تقدم شركة أبوظبي للإعلام أيضاً تغطية شاملة لأنشطة مخيم الشركة في مهرجان ليوا، فيما توفر ماجد سينما خارجية وألعاب وأنشطة مخصصة للأطفال، إلى جانب مشاركة شخصيات عالم ماجد التي يحظى الزوار بفرصة مشاهدتها في المهرجان، إضافة إلى تقارير عن المهرجان من مراسلي ماجد في القناة وعبر منصاتها الرقمية.

مركز الاتحاد للأخبار وقطاع النشر

يقدم مركز الاتحاد للأخبار تقارير وفقرات متنوعة عن المهرجان في النشرات الإخبارية المختلفة وعلى منصاته الرقمية، إلى جانب تقارير عن المهرجان في صحيفة الاتحاد باللغتين العربية والإنجليزية. في حين تشارك زهرة الخليج بنشر أخبار عن المهرجان وفيديوهات ترويجية عن الفعالية والزوار.

شبكة أبوظبي الإذاعية

توفر شبكة أبوظبي الإذاعية إذاعة خاصة تتيح للمستمعين الاستمتاع بتفاصيل المهرجان وأخباره وأجوائه المميزة، وهي إذاعة ليوا 2025 التي تبث على الموجة 87.7، بالإضافة إلى تقارير يومية عن فعاليات وأجندة المهرجان ومسابقات ولقاءات مع الزوار ضمن فعاليات مهرجان ليوا 2025 عبر محطاتها الإذاعية طيلة فترة إقامته. كما تقدم إذاعة إمارات أف أم برنامج هني وهناك يومياً من الساعة 5:00 مساءً ولغاية الساعة 6:00 مساءً بالتعاون مع إذاعة ليوا.

مسابقة صوّر ليوا

تنظم شركة أبوظبي للإعلام، على هامش المهرجان، مسابقة صوّر ليوا للتصوير الفوتوغرافي وصناعة مقاطع الفيديو، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الإعلامية لأبوظبي واكتشاف مواهب جديدة من خلال تشجيع المشاركين على نشر صور وفيديوهات عن مهرجان ليوا باستخدام هاشتاج #ليوا_في_صورة (للصور)، أو #ليوا_في_فيديو (للفيديوهات). وتتولى لجنة متخصصة اختيار أفضل 3 مشاركات في كل فئة من الصور والفيديوهات، ويحصل الفائزون في كل فئة على جوائز نقدية تبلغ قيمتها 20 ألف درهم إماراتي للمركز الأول، و10 آلاف درهم للمركز الثاني، و5 آلاف درهم للمركز الثالث.

وتتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 على مدار 23 يوماً، معزِّزاً مكانته إقليمياً وعالمياً بوصفه من أهم الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، عبر مشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ويستمتع الزوّار أيضاً بجدول متنوِّع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوّعة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.