«مهرجان أم الإمارات» يُطلق أولى حفلاته اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم السبت أولى حفلات «مهرجان أم الإمارات» لهذا العام مع الفنانَين عايض يوسف وأميمة طالب، وتتواصل السبت 21 ديسمبر مع الفنانين مسلم وسيلاوي والأخرس، وتُختتم بحفلة ليلة رأس السنة الثلاثاء 31 ديسمبر مع الفنان محمد حماقي. ويقدم مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة، في موسمه الجديد لهذا العام أكثر من 30 تجربة استثنائية تتنوع بين الأنشطة الترفيهية والعروض التفاعلية والحفلات الموسيقية الحية، وسواها من التجارب الغامرة وجولات الكرنفال والتحليق والأركيد، ومساحات اللعب المستوحاة من عالم الفضاء، فضلاً عن ورش العمل الإبداعية، وذلك ضمن موقعه الذي يمتد على مسافة 1.5 كم على الواجهة الخلابة لكورنيش أبوظبي لغاية 31 ديسمبر. ويمكن الوصول إلى المهرجان بمنتهى السهولة، حيث تتوفر خدمات ركن السيارات وجولات الكرنفال كل 30 دقيقة من «مارينا مول» وحتى المدخل الرئيس.

عروض ترفيهية

يستضيف «مهرجان أم الإمارات» حفلات موسيقية تحييها كوكبة من أبرز نجوم العالم العربي، بينهم أميمة طالب وعايض ومسلم وسيلاوي والأخرس ومحمد حماقي. وتنطلق الحفلات اليوم السبت 14 ديسمبر، حيث سيكون الزوار على موعد مع الفنانَين عايض يوسف وأميمة طالب اللذين يطلان على مسرح «مهرجان أم الإمارات» لتقديم أولى حفلات موسم هذا العام في إمارة أبوظبي. ويحظى زوار المهرجان يوم السبت 21 ديسمبر بتجربة حافلة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حفلات موسيقية مميزة يحييها الفنانون مسلم وسيلاوي والأخرس. ويستقبل زوار «مهرجان أم الإمارات» العام الجديد مع أمسية فنية ليلة رأس السنة الثلاثاء 31 ديسمبر، حيث يقدم الفنان محمد حماقي باقة مميزة من أروع أغنياته.

ويحظى الأحبة الصغار بتجربة ترفيهية وممتعة بصحبة الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم، والتي تطلّ على مسرح «مهرجان أم الإمارات»، وتضم بلووي، وفلفول، وميراكولوس، ومستر بين، ونمبر بلوكس، وستروبيري شورت كيك، حيث يستمتع الصغار بمجموعة استثنائية من العروض الترفيهية التي يستضيفها المسرح في فترات زمنية مختلفة، بما يضمن للجميع قضاء تجربة مفعمة بالتسلية والمتعة. العرض الأول: من 4:30 - 5:45 مساءً، العرض الثاني: من 6:15 - 7:30 مساءً، العرض الثالث: من 8:00 - 9:15 مساءً، والعرض الرابع: من 9:45 - 11:00 ليلاً.



عالم المستقبل

يوفر المهرجان تجارب شائقة تصطحب الزوار إلى عالم المستقبل مع باقة ألعاب الواقع المعزز من «مومينت فاكتوري» في منطقة التشويق، حيث تعود الألعاب الكلاسيكية إلى الحياة في رحلة تفاعلية يتحول اللاعبون فيها إلى أبطال في عالم رقمي يجمع بين الواقع والخيال. في حين، توفر لعبة «خمس ليالٍ في فريدي»، المستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة، لعشاق الرعب جرعة استثنائية من التشويق، حيث يتنقل المشاركون عبر متاهة تحاكي أحداث اللعبة للهروب من فريدي وأصدقائه في سباق مثير للغاية.

ويتيح نفق الرياح في تجربة رحلة الفضاء التي تحاكي رحلات الفضاء فرصة الانغماس بتجربة طيران لا تنسى، حيث يمكن تحدي الجاذبية والقيام بحركات مدهشة كما لو أن الزوار يستمتعون بالهبوط الحر بالمظلات في الهواء الطلق. وينظم مركز كرة السلة مجموعة من البطولات والمنافسات والتحديات لعشاق الرياضة، بينما يشكل «نينجا كيدز أكشن بارك» محطة مثالية للراغبين بالقفز والتحليق في حديقة الترامبولين التي تتميز بطابعها المستوحى من عالم الكواكب والمجرات.

ألعاب المهارة

يقدم «مهرجان أم الإمارات» ألعاب المهارة الشهيرة، التي تتضمن تحديات وأنشطة على طراز الكرنفال الكلاسيكي مثل ألعاب «التقاط البطة»، و«رمي كرة السلة»، و«رمي الحلقة على الزجاجة»، و«إسقاط الكرة في الدلو»، و«التسديد على العبوات المعدنية»، و«إصابة البالونات بالأسهم»، وسواها من التجارب المسلية التي تختبر مهارات الدقة والمرونة لدى الزوار، وتتيح لهم فرصة الفوز بجوائز رمزية ومميزة.

ويتيح المهرجان مشاهدة أبوظبي من أعلى والاستمتاع بإطلالات بانورامية على أفق الإمارة الخلاب، من خلال تجربة «العجلة العملاقة» في «منطقة التسلية»، مع الاستمتاع بتجربة غامرة مع الأطفال في «حديقة الفضاء» المستوحى تصميمها من عالم الكواكب الخارجي، والتي تتيح اللعب بين النجوم واكتشاف المجرات وسحرها. ومن التجارب الآسرة: مساحة الكواكب المطاطية، و«متحف فوق الخيال» الذي يبرز كوجهة مثالية لالتقاط صور مذهلة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، لتسجيل ذكريات ولحظات لا تنسى مع العديد من التجارب المتنوعة، والتي تضم كوكب الوسائد، واكتشاف بوابة الزمن، والتحليق بالخيال في المجرة المضيئة أو إطلاق العنان للإبداع في المختبر الفضائي.



«التذوق والتسوق»

يطيب تذوق المأكولات بعد الاستمتاع بالتجارب الترفيهية المذهلة في منطقة «التذوق والتسوق»، والتي تضم «قاعة المأكولات» وفيها أكثر من 20 منفذ طعام تقدم باقة من أشهى الأطباق والحلويات من مطاعم عالمية حائزة جوائز من لندن والولايات المتحدة.