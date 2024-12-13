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الترفيه

انطلاق مهرجان «شتا حتا» لمدة شهر

بدابة توافد الجمهور على المهرجان
13 ديسمبر 2024 21:03

سامي عبدالرؤوف ( دبي) 
انطلقت، عصر اليوم، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «شتا حتا»، ضمن الموسم الجديد لوجهات دبي، بالتعاون بين براند دبي، واللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، وتستمر لمدة شهر حتى الساعة الحادية عشرة مساء. 
يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارب الترفيهية والرياضية، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً من الجمهور، الذي توافد على مواقع إقامة الفعاليات في اليوم الأول. 
تميزت فعاليات المهرجان بتنوع الأنشطة الترفيهية التي نشرت الفرحة والبهجة بين الزوار، ومنها فعاليات وادي هب، الذي يقدم العديد من التجارب السياحية التراثية، بمشاركة أهالي المنطقة.
يقام المهرجان برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويندرج تحت الحدث هذا العام 5 مهرجانات وهي: مهرجان «شِتَانا في حتّا»، ومهرجان حتّا للعسل«، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية» و «مهرجان حتّا DSF X». 
تشمل باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية المُصمّمة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.
تأتي هذه المبادرة في إطار دعم مخرجات خطة دبي الحضرية 2040، فيما يتعلق بمنطقة حتّا، على صعيد تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال، ودعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة، فضلا عن أثر المبادرة في تقديم برنامج متنوع وحافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهل حتّا وزوارها. 
يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، وأن المهرجان فرصة للعائلات للاستمتاع بكل تلك المميزات وما سيضمه الحدث من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية. 

مهرجان حتا للعسل
مهرجان شتا حتا
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