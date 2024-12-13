أبوظبي تستضيف أول معرض دولي لصور القرم

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي أول معرض دولي في المنطقة للصور الفوتوغرافية لأشجار القرم، يُقام في منارة السعديات من 10 ديسمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية فبراير 2025، وذلك في إطار مبادرة «القرم - أبوظبي»، وبالشراكة بين هيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة مشروع العمل من أجل القرم.

ويضم المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 40 مصوراً عالمياً، صوراً مختارة من جوائز القرم للتصوير الفوتوغرافي 2023 و2024، والتي تقدم منصة عالمية للمصورين لإظهار جمال النظم البيئية للقرم، والتحديات التي تواجهها حول العالم.