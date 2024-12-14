غادة عادل.. تواجه «المداح»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت غادة عادل لأسرة الجزء الخامس من مسلسل «المداح» لحمادة هلال والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، لتواصل من خلاله حضورها الرمضاني بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «لانش بوكس».

وقالت غادة إنها حرصت طوال السنوات الماضية على متابعة «المداح»، وإن النجاح الجماهيري والنقدي الذي حققه كان حافزاً لها للمشاركة في الجزء الجديد، بجانب رغبتها في تجدد التعاون مع حمادة هلال بعد تجربتهما الأولى قبل 19 عاماً في فيلم «عيال حبيبة» عام 2005. ويشارك في الجزء الجديد، خالد الصاوي وأحمد بدير وهبة مجدي وسهر الصايغ وحنان سليمان ويسرا اللوزي وخالد سرحان ومي كساب، وهو من إخراج أحمد سمير فرج. وانتهت عادل من تصوير دورها في فيلم «فيها إيه يعني» مع ماجد الكدواني وأسماء جلال وميمي جمال، إخراج عمر رشدي، وتجسد فيه شخصية ربة منزل. كما أنهت دورها في فيلم «آخر المعجزات» مع خالد كمال وأحمد صيام وعابد عناني، إخراج عبدالوهاب شوقي، ويدور حول صحفي أربعيني.

ر وكانت غادة شاركت في عدد من المسلسلات الرمضانية منذ عام 1997 في الجزء الأول من «زيزينيا» مع يحيى الفخراني، و«وجه القمر»، و«مبروك جالك قلق»، و«المصراوية»، و«قلب ميت»، و«سرايا عابدين» و«رحلة سعيدة»، و«عفاريت عدلي علام».