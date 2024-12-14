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الترفيه

آسر ياسين.. «الحب كله» في رمضان

آسر ياسين.. «الحب كله» في رمضان
14 ديسمبر 2024 14:06

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض الممثل آسر ياسين الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «الحب كله»، من 15 حلقة، إخراج تامر محسن، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر ديسمبر، ويشارك في البطولة إيمان العاصي، ويتناول العلاقات الإنسانية وكيف يكون الملاذ الأول للنجاح والتغلب على الصعاب. وتحدث آسر عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول مسلسله القصير «موعد مع الماضي»، والعمل هو النسخة العربية من المسلسل المكسيكي «من قتل سارة»، من 8 حلقات، سيناريو وحوار محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ويشارك في البطولة شريف سلامة وصبا مبارك.
وعلى الصعيد السينمائي، انتهى آسر من تصوير مشاهده في فيلم «فرقة الموت»، وتدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي عن قصة حقيقية، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ويشارك في البطولة أحمد عز ومنة شلبي. ويواصل ياسين تصوير فيلمه الكوميدي «إن غاب القط»، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، ويشارك فيه أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، ويدور حول زوجين في بداية زواجهما، يتعرضان للكثير من المفارقات الكوميدية نتيجة اختلاف وجهات نظرهما.
 

آسر ياسين
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