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علوم الدار

بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري «الثوابت القوية 4» بين الإمارات والأردن

بدء التحضيرات لانطلاق التمرين العسكري «الثوابت القوية 4» بين الإمارات والأردن
14 ديسمبر 2024 15:30

شارك عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، صباح اليوم، في الاجتماع التخطيطي الأول مع نظرائهم في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في إطار التحضيرات لإطلاق التمرين العسكري المشترك «الثوابت القوية 4»، والمقرر إقامته خلال شهر ديسمبر الحالي على الأراضي الأردنية.
يأتي هذا التمرين امتداداً للتعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة والروابط الأخوية والتاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين.
وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التكامل العسكري وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما يدعم جاهزية القوات المسلحة لدى الطرفين، ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جدير بالذكر أن التمرين العسكري المشترك «الثوابت القوية 4» سيشمل مجموعة من السيناريوهات العسكرية، التي تهدف لتطبيق مفاهيم وعقائد عسكرية جديدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوي، بغرض تعزيز القدرات العملياتية المشتركة، وتطوير الكفاءات العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة.

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