نبيل الحلفاوي في العناية المركزة

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري نبيل الحلفاوي تدهورًا أدى إلى دخوله العناية المركزة في أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، في الوقت الذي نشر فنانون ومحبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلبات بالدعوة لإفاقته من الوعكة الصحية الصعبة التي يعاني منها منذ نحو أسبوع.

وحسب مصدر طبي مطلع على الحالة الصحية للفنان المصري نبيل الحلفاوي فإنهه يعاني من أزمة حادة في الجهاز التنفسي ما أثر بشكل كبير على صدره وعملية التنفس، وهو الآن تحت المراقبة الطبية المشددة، خاصةً أنه كان مدخنًا بشكل كثيف.

على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأنباء حيث تصدر اسم الفنان قوائم البحث على المنصات المختلفة، ووجه محبوه رسائل دعم وتمنيات بالشفاء، متذكرين أبرز أعماله ومواقفه الإنسانية التي تركت بصمة واضحة في ذاكرة محبيه.

وقدم الحلفاوي عشرات الأعمال الفنية التي أثرى بها السينما والتلفزيون المصري كان أبرزها الطريق إلى إيلات، رأفت الهجان حيث اطلق عليه محبيه لقب "القبطان" الذي ظل ملازما له من جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بدأ إطلاقه عليه أول مرة بعد حضوره اللافت في فيلم "الطريق إلى إيلات".

وُلد نبيل الحلفاوي في 22 أبريل 1947، ويبلغ من العمر 77 عامًا. نشأ في بيئة عائلية تعزز الثقافة والفن وبدأ شغفه بالتمثيل منذ سنوات شبابه حيث تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية مما ساهم في صقل موهبته وبناء أسلوبه الخاص الذي ميزه في مشواره الفني، وعلى الصعيد الشخصي، يُعرف الحلفاوي بتواضعه وحبه لجمهوره، كما يُعد من أبرز الفنانين الذين حافظوا على صورة إيجابية طوال مسيرته الفنية الطويلة.