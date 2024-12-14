6 أسرار في حياة هاريسون فورد

ترجمة: عزة يوسف

على مدى 5 عقود، قدم الممثل الأميركي هاريسون فورد (82 عاماً)، العديد من الأفلام الناجحة التي نالت إعجاب الجماهير، وبالرغم من شعبيته الكبيرة، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها الجمهور عنه، وننشر بعض مغامراته وهواياته، كما ذكرها موقع Ranker الأميركي:



1- طائرة للإنقاذ

يقود فورد طائراته المروحية الخاصة لخدمة مهام البحث والإنقاذ، ففي عام 2000 تمكن من تحديد موقع متجولة كانت تتنزه على جبل في وايومنغ وضلت طريقها، وبعد عام ساهم في إيجاد فتى كشافة عمره 13 عاماً انفصل عن مجموعته في متنزه يلوستون الوطني.



2- حوادث طيران

بسبب حبه للطيران، تورط فورد في العديد من حوادث الطيران الخطيرة، فذات مرة هبط عن طريق الخطأ على ممر طائرات بدلاً من المدرج ونجا بأعجوبة من طائرة ركاب كانت في الطريق، كما قام بهبوط اضطراري في ملعب جولف، وتحطمت مروحيته ذات مرة في جلسة تدريبية.



3- إنقاذ امرأة

عام 2017 اصطدمت سيارة امرأة في لوس أنجلوس بشجرة، وساهم فورد مع آخرين في إخراجها من السيارة وتقديم المساعدة الطبية لها لحين وصول الإسعاف، وأشاد رجال الشرطة بجهوده آنذاك.



4- الارتجال

صرح فورد بأن بعضاً من مشاهده التي لا ينساها الجمهور حتى الآن هي من ارتجاله ولم تكن مذكورة في النص الأصلي، مثل مشهد اعتراف البطلة بحبها في فيلم حرب النجوم الجزء الخامس، ومشهد قتل خصمه في فيلم «سارقو التابوت الضائع».



5- السرد السيئ

يُعد فيلم «بليد رانر» أحد أفضل أفلام الخيال العلمي، لكنه خضع لعدة مراجعات بسبب الانتقادات من طريقة السرد غير المتحمسة لفورد، واتضح أنه فعل ذلك عن عمد، حيث كان معترضاً على مشاركته في الفيلم أصلاً، ولم يُستشر في السيناريو.



6- نجار

عندما انتقل فورد إلى لوس أنجلوس ليمتهن التمثيل وجد صعوبة في إعالة نفسه فتعلم النجارة وعمل في مواقع التصوير مع المخرجَين جورج لوكاس وفرانسيس فورد كوبولا.