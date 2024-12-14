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عمرك يحدد حاجتك من النوم

عمرك يحدد حاجتك من النوم
14 ديسمبر 2024 16:30

ترجمة: عزة يوسف
في حين يحتاج البالغون من 7 إلى 9 ساعات يومياً من النوم، إلا أن احتياجات الجسم البيولوجية والمعرفية والتنموية تتغير مع تغير مراحل الحياة وتقدم العمر، بما يؤثر بشكل كبير في عادات النوم، كما يؤثر الشعور بالتوتر والمسؤوليات المختلفة على جودة النوم.
وأشار الخبراء إلى أنه خلال فترة البلوغ المبكرة من 18 - 25 عاماً، يُعد النوم مفتاحاً لوظائف الدماغ والصحة العاطفية، فالحصول على القدر الكافي من النوم في تلك الفترة من العمر يساعد في تحسين الوظائف المعرفية والقدرة على التعلم والذاكرة. ويجد الشباب في تلك المرحلة سهولة في الخلود إلى النوم والبقاء نائمين.
وخلال الفترة ما بين 26 و44 عاماً تبدأ مستويات إفراز الميلاتونين في الانخفاض بالتدريج مع تقدم العمر، ولكن تظل دورة النوم والاستيقاظ مستقرة نسبياً، على الرغم من صعوبة الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ بسبب زيادة التوتر والمسؤوليات التي تأتي مع تقدم العمر.
وفي المرحلة ما بين 45 و59 عاماً تقل قدرة الجسم على إصلاح نفسه، وتبدأ إيقاعات الساعة البيولوجية في التحول، فيشعر الإنسان بالحاجة للمزيد من النوم للحصول على الراحة التامة والتعافي من الأنشطة اليومية، ويواجه صعوبة أكبر في النوم لعدة ساعات متواصلة.
وذكر موقع Express البريطاني، أنه بالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، يصبح النوم مهماً للحفاظ على مناعة الجسم ومنح الجسم فرصة أكبر للتعافي، إلا أن بعض العوامل مثل الاختلال في نظم القلب والحالات المرضية واستخدام الأدوية قد يؤثر على نمط النوم، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المبكر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً هم أكثر عرضة لمشاكل النوم.

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