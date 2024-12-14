«محظوظ».. فلكلور مصري على أنغام المزمار

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استعراضات فلكلورية مختلفة تحظى بشعبية كبيرة على مسرح الجناح المصري في «مهرجان الشيخ زايد» الذي تقام فعالياته في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتقدمها فرقة «محظوظ» للفنون الشعبية، التي تجذب زوار المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار، لما تقدمه من مزيج خاص يجمع بين الاستعراض والعزف على آلة المزمار، إلى جانب الاستعراضات الشعبية الأصيلة الأخرى من مختلف محافظات مصر، ومنها «الزفة المصرية».

وتشهد عروض فرقة «محظوظ» للفنون الشعبية تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خصوصاً في الفقرات الاستعراضية الفلكلورية الحية التي تمزج بين الأغنيات التراثية والاستعراضات الشعبية على أنغام المزمار البلدي، بينها: استعراض التنورة والحصان الراقص.

تبادل ثقافات

عن مشاركة الفرقة للمرة الأولى في «مهرجان الشيخ زايد»، قال عماد الزين رئيس «محظوظ» للفلكلور المصري: نتشرف بالمشاركة ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يجمع فنون العالم في منطقة الوثبة. والذي أصبح منصة مهمة للالتقاء مع الآخر، وتبادل الثقافات واكتساب المعرفة حول فنون الدول الأخرى، بعدما بات حدثاً عالمياً يضم بين أجنحته مختلف الحضارات، مجسداً لثقافات الشعوب عبر مشاركات عشرات الدول العربية والعالمية، والتفاعل معها عن قرب.

وأضاف: تشارك فرقتنا في العديد من الاحتفالات والمهرجانات داخل دولة الإمارات بحكم عمل الفرقة الرئيسة في دبي. وتتكون الفرقة من 5 أشخاص، يؤدون إيقاعات مختلفة بالقرع على الطبل البلدي، إلى جانب تأدية استعراضات فلكلورية، وفقرة خاصة بالعزف على آلة المزمار البلدي يؤديها الفنان عيد السواحلي.

مختلف الأذواق

ذكر عماد الزين أنه من أجل تلبية مختلف الأذواق، تؤدى استعراضات متنوعة بين الرقص الصعيدي والفلاحي والإسكندراني القبلي والبحري، مع استعراضات النوبة والتنورة والخيل، إلى جانب الاستعراض البدوي الشهير مع المزمار البلدي الذي يتفاعل معه الحضور بشكل لافت.

مشاهد تمثيلية

أعرب عيد السواحلي، عازف المزمار البلدي في فرقة «محظوظ»، عن سعادته البالغة للمشاركة بفقرات الفنية في «مهرجان الشيخ زايد» الذي يجمع فنون العالم على منصة واحدة. وقال: نحظى بإقبال كبير من زوار المهرجان في الجناح المصري، لما نقدمه من موسيقى تراثية وأغنيات مصرية قديمة شهيرة على شكل «ميدلي»، تلقى تفاعلاً كبيراً من الحضور، إلى جانب الاستعراضات الفلكلورية المختلفة التي تمزج بين المشاهد التمثيلية والرقص والأداء الغنائي.

أحدث التقنيات

ذكر السواحلي أن المهرجان نجح وبشكل كبير في أن يجمع الفلكلور الشعبي التراثي من كل دول العالم في مكان واحد، واستطاع استقطاب أهم الفرق الغنائية والموسيقية الشعبية، بتنظيم عالٍ، ومسارح مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفرق لتحقق هدفها في تقديم عروض مميزة تليق بمستوى المهرجان العالمي.

فقرات متنوعة

فقرات فنية غنائية متنوعة تقدمها «محظوظ» للفنون الشعبية، من بينها: عروض نوبية على أنغام أغنيات الفنان محمد منير، واستعراضات صعيدية على أغنيات الفنان حكيم، وألحان شرقية على أنغام أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، والموسيقى الشهيرة للتتر مسلسل «الضوء الشارد» و«الأقصر بلدنا»، إلى جانب عروض فلكلورية أخرى من التراث الإسكندراني والأسواني والصعيدي.