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دواء جديد لنمو الأسنان

دواء جديد لنمو الأسنان
15 ديسمبر 2024 01:07

طوكيو (أ ف ب) 

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باحثون يختبرون عقارا يجعل الأسنان تنمو من جديد

اختبر أطباء أسنان في اليابان عقاراً رائداً يأملون أن يشكل بديلاً لأطقم الأسنان أوعمليات الزرع، الأمر الذي يمنح الأشخاص الذين فقدوا أسناناً فرصة الحصول على أخرى بشكل طبيعي، بفضل الدواء الجديد القادر على تحفيز نمو الأسنان المخفية. وعلى عكس الزواحف والأسماك التي عادة ما تكون قادرة على استبدال أنيابها، من المعروف على نطاق واسع أنّ البشر ومعظم الثدييات الأخرى لا تنمو في فمها سوى مجموعتين من الأسنان. لكن تحت اللثة ثمة براعم نائمة من مجموعة ثالثة، بحسب رئيس قسم جراحة الفم في المركز الطبي التابع لكلية البحوث الطبية في أوساكا كاتسو تاكاهاشي.

اليابان
الأسنان
الثدييات
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