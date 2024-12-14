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الترفيه

«مكتبة» تحتفـي بـ30 فناناً وفنانة

«مكتبة» تحتفـي بـ30 فناناً وفنانة
15 ديسمبر 2024 01:07

سعد عبد الراضي (أبوظبي) 

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انطلقت في حديقة الوثبة النسخة الرابعة من المعرض الفني الذي تنظمه «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري. ويشارك في المعرض 30 فناناً يقدمون أعمالاً متنوعة تشمل الفن الرقمي واللوحات والأعمال الطينية والكروشيه والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي.
وقالت فاطمة عبد الرحمن التميمي، مدير إدارة المكتبات بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لـ«الاتحاد»: المعرض يضم عدداً من الورش المصاحبة، والتي تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى استقطابه جمهوراً متنوعاً من أهالي الوثبة الذين يتفاعلون مع المعرض والفنانين الموجودين، مشيرة إلى أنه يتم استقبال 15 فناناً وفنانة من أصحاب المواهب في الأسبوع الأول، ومثلهم في الأسبوع الثاني، حيث يكون لديهم الفرصة إلى جانب عرض أعمالهم في مقابلة الأطفال والحديث عن تجاربهم.

الوثبة
دائرة الثقافة والسياحة
الفن
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