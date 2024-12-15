10 حيوانات نادرة

ترجمة: عزة يوسف

يشعر بعض الناس بالخوف عند رؤية بعض الحيوانات البرية، ويحاولون حماية أنفسهم منها لما يعرفونه من خطرها، لكن هناك حيوانات نادرة تشكل رؤيتها متعة كبيرة، وننشر بعضها حسب موقع جريدة Times Of India الهندي:





1 ـ الدب القطبي

قد تشعر أن رؤية دب قطبي ليست بأمر مميز، لكن ظهوره في أيسلندا بعد 8 سنوات من اختفائه أمر سار.







2 ـ الطاووس الأمهق

يُعد الطاووس أحد أكثر الحيوانات الملونة والجميلة على كوكب الأرض، لكن تلك الطفرة التي تجعله يبدو باللون الأبيض، من النادر جداً وجودها، وقد رُصد عام 2022 في ميزورام بالهند.





3 - الدلفين الوردي

يُعد الدلفين الوردي نادراً للغاية، وهذه طفرة معينة تحدث للدلفين وتمنحه ظلاً وردياً فاتحاً للغاية، وقد رُصد الدلفين الوردي في لويزيانا عام 2023.





4 ـ الزرافة البيضاء

بينما تعج البرية بالزرافات المرقطة الشهيرة، تُعد رؤية زرافة بيضاء أمراً نادراً للغاية، وفي عام 2020 رُصدت زرافة بيضاء واحدة، مثبت على جسدها جهاز تحديد المواقع.





5 ـ اليغور الأسود

تحول طفرة المهق الكائنات إلى اللون الأبيض، بينما يحول الميلانين الزائد الكائنات إلى الأسود بالكامل، وعادة ما يُرصد اليغور الميلاني أو الأسود مرة واحدة فقط في العام.





6 - خنزير البحر فاكيتا

يُعد حوت الفاكيتا أكثر الحيوانات المعرّضة للانقراض، حيث تقول الدراسات إن هناك أقل من 10 حيتان في البرية، ورُصد 8 من حيتان الفاكيتا عام 2024 في خليج كاليفورنيا.





7 - الثعبان ذو الرأسين

الثعبان ذو الرأسين يوجد بسبب حالة تسمى الازدواج الرأسي، ورُصد ثعبان مماثل في جايبور في الهند عام 2022.







8 ـ الحبار العملاق

يتعرض الحبار العملاق النادر لخطر الانقراض بسبب الصيد الجائر، وشوهد حبار عملاق في اليابان عام 2023.







9 ـ نمر آمور

أحد أندر القطط الكبيرة في العالم، يعيش حياة منعزلة إلى حد كبير بعيداً عن الحياة الاجتماعية، ورُصد آخر مرة عام 2023 في جيلين بالصين.









10 ـ بنغول سوندا

البنغول كائن فريد من نوعه، ذو جسم قشري وحركة بطيئة، وتكمن صعوبة رصد البنغول السوندي في تحركه في الظلام واختبائه في الأشجار، وشوهد في كمبوديا عام 2023.