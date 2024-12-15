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الترفيه

7 مسلسلات كوميدية في الدراما الرمضانية

7 مسلسلات كوميدية في الدراما الرمضانية
15 ديسمبر 2024 16:16

محمد قناوي (القاهرة)
تحتل الكوميديا مساحة كبيرة في الخريطة الرمضانية هذا العام، وتحظى دائماً باهتمام المشاهدين، في وجبة فنية تمثل مهرباً للبعد من الضغوط الحيايتة، ويشهد الموسم المقبل العديد من الأعمال الكوميدية التي حجزت مكانها في المنافسة.

1 «معاملة أطفال»
يتقدم نجم الكوميديا محمد هنيدي العائد من غياب 6 سنوات، بتجربة كوميدية بعنوان «شهادة معاملة أطفال»، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج وائل فرج، ويجسد شخصية طفل يدخل في غيبوبة لنحو 20 عاماً حتى تحدث معجزة ليبدأ رحلة جديدة في حياته.

 

2 «مذكرات نشال»
بعدما غاب العام الماضي، يعود أحمد أمين إلى الموسم الرمضاني بمسلسل «مذكرات نشال»، من 15 حلقة، تأليف ورشة كتابة، ويشارك في بطولته ركين سعد وصدقي صخر، إخراج حسام علي. ويقدم كوميديا ممزوجة بالفانتازيا، حيث يعود بالزمن إلى الوراء 100 عام.

3 «عايشة الدور»
من العائدين للموسم الرمضاني دنيا سمير غانم، حيث تصور حالياً مسلسلاً بعنوان «عايشة الدور» من 15 حلقة، كتبه أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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4 «عقبال عندكم»
يشهد الموسم الرمضاني المقبل عودة الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمسلسل «عقبال عندكم»، تأليف أحمد سعد والي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة، ليعود الثنائي للعمل الدرامي بعد 7 سنوات من مسلسل «عزمي وأشجان».

5 «الكابتن»
يواصل أكرم حسني تواجده الرمضاني بمسلسل «الكابتن» من 15 حلقة، إخراج معتز التوني، ويشارك في البطولة آية سماحة وسوسن بدر، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ويقدم فيه شخصية طيار.

6 «أشغال شقة»
يواصل هشام ماجد وأسماء جلال تواجدهما الرمضاني في موسم 2025 بالجزء الثاني من مسلسل «أشغال شاقة»، بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية أطفال، ويدخلان في العديد من الأزمات.

7 «كامل العدد»
مسلسل «كامل العدد» عمل كوميدي عرض على مدار عامين متتاليين في رمضان، وحقق نجاحاً كبيراً، ويجري حالياً تنفيذ الجزء الثالث لينافس في رمضان 2025، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء.

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