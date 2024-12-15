عايض وأميمة يفتتحان حفلات «مهرجان أم الإمارات»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

افتتح الفنانان عايض يوسف وأميمة طالب أولى حفلات «مهرجان أم الإمارات»، التي تقام على المسرح الرئيس للمهرجان في «منطقة الترفيه»، وقدما أمس أمام حضور جماهيري لافت، باقة من أجمل أغنياتهما الرومانسية والإيقاعية السريعة التي لاقت رواجاً عربياً واسعاً.

أميمة التي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب، مثل «إكس فاكتور» و«ستار أكاديمي»، أطلت على خشبة مسرح «مهرجان أم الإمارات» في الفقرة الغنائية الأولى للحفل، ووسط استقبال حافل من الحضور، أدت بصوتها القوي مزيجاً رائعاً من أغنياتها القديمة والجديدة التي أخذ الجمهور يردد معها كلماتها، من بينها: «ألفين باب»، «قلت مش حتسبني» و«مزلاج».

وأعربت أميمة عن سعادتها للمشاركة في إحياء حفلات «مهرجان أم الإمارات» المميزة، وقالت: من قلب الإمارات، أبوظبي الحبيبة، تشرفت بوجودي معكم ولقائي جمهوري في أمسيات المهرجان الفنية.

ليصعد بعدها عايض وسط تفاعل كبير من الحضور، ويقدم مجموعة من أجمل أغنياته المتنوعة، من بينها: «نسيتني علمني الليلة أنساك»، «أشواق»، «لماح»، «استراحة محارب».

عايض المعروف بسجله الموسيقي المميز، وحافظ على مكانته لأكثر من 100 أسبوع ضمن قوائم الأغاني الأكثر مبيعاً، ونال شهرة واسعة بفضل ألحانه المميزة ومساهماته الرائدة في الموسيقى العربية المعاصرة، وصف مشاركته في أمسيات «مهرجان أم الإمارات» بالفريدة، وأعرب عن سعادته بلقاء جمهور في أبوظبي، وافتتاحه لحفلات المهرجان التي تجمع كل عام نخبة من نجوم الوطن العربي، ضمن أنشطة ترفيهية مبهجة على كورنيش أبوظبي.